Кто погиб на "Лошарике": вскрылись новые данные о сгоревших в России подводниках

СМИ узнали имена еще двух погибших в результате пожара на подводной станции Северного флота России в Баренцевом море.

В частности, один из них – Герой России капитан 1-го ранга Долонский Денис Владимирович. Он был командиром пострадавшей подлодки "Лошарик", сообщается в Telegram-канале Baza. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что звание Героя России Долонский получил около 6-7 лет назад. Этой награды, по некоторым данным, он был удостоен за исследование Арктики и Антарктики.

В России заживо сгорели подводники

Еще одним Героем России, погибшим на подлодке "Лошарик", оказался испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Иванович Филин. Героем России он стал в 2018 году.

Денис Долонский с семьей

Николай Филин

Ранее сообщалось о гибели на этом объекте капитана 1-го ранга Андрея Воскресенского.

При этом изданию "Фонтанка" удалось узнать, что моряки, погибшие в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, числились в списках личного состава одной из военных частей Санкт-Петербурга.

Отмечается, что часть является секретным объектом, в открытых источниках она отмечена как "эксплуатант атомных глубоководных станций". Подчеркивается, что подразделение подчинено Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что среди погибших моряков-подводников на атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море были 7 капитанов 1 ранга и 2 героя России.

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