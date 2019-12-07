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7 декабря • обновлено в 15:43
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Кто насоветовал Зеленскому так торопиться на встречу с Путиным?

Тихий и спокойный Минск неожиданно всколыхнулся протестом против интеграции с России несмотря на заверения "батьки" Лукашенко – ни в какой союз с Россией он не собирается, а разговоры о создании совместного правительства и парламента это байки и фантазии неуемных "журналюг". Ладно. Пусть будет так, хотя это не совсем так. Москва рулит и вьет веревки из Минска, поскольку тот полностью зависит от энергетических поставок России. Беларусь это не Литва, которая давно уже обрубила почти все экономические связи с Россией, так что река Неман связывает Беларусь и Литву чисто географически. Приехав из Минска в Вильнюс, сразу видишь разницу во всем, не только в архитектуре, но и в политике и экономике. Украина тоже не Беларусь, однако кое-кто хочет сделать из нее нечто подобное. Тут мы попадаем уже в зеркальную противоположность – в Нормандию и желанию как руководства страны, так и большинства населения Украины, сотрудничать и дружить с ними, без виз и на равных. Увы, пока не получается.

Новости
Путин с помощниками бьют копытами. Но их интересует не Донбасс

Какой мудрец насоветовал президенту Зеленскому поторопиться на встречу с Владимиром Путиным? Эта встреча а) скорее всего ничего не даст, б) может усугубить и без того испорченные войной отношения двух стран. Неужели трудно было понять, что до ноября 2020, точнее, – до выборов президента США, не следовало трогать тему Донбасса и Крыма? Спешка нужна только при ловле блох. Трамп – не помощник Украине, он больше навредит, чем поможет. Конфликт в Донбассе может решиться только самыми жесткими санкциями США в отношении России, а не переговорами с Путиным. Не уходишь с Донбасса – получи эмбарго на продажу газа. Не уходишь с Крыма – получи эмбарго на продажу нефти. Это 45% бюджета России. Через год там начнется голод, а через два народные волнения. Более того – если подать иск в Международный суд в Гааге за кражу Крыма, а это не три копейки, то в случае положительного решения этого суда можно арестовывать движимое и недвижимое имущество России. Суда перестанут плавать, самолеты летать, закроются все торгпредства России за рубежом. Если доказать, что олигархи России по сути владеют капиталами страны, то начать конфискацию их вилл и яхт за рубежом.

Новости
Украине предстоит заключить мир с Россией

Думаете, Путин начнет из-за этого ядерную войну? Он может быть и не прочь поураганить в мире, только кто ему даст это сделать? Это в теории армия России третья в мире по своей мощи, на самом деле она не в состоянии сопротивляться ни НАТО, ни даже Китаю. Сегодня войной не решить ничего, можно только уничтожить самого себя. Хочешь мира – готовься к войне. Эту народную мудрость в офисе президента и МИДе не усвоили. Тот, кто обороняется имеет больше шансов победить, чем тот, кто наступает. У войны нет компромисса, есть либо победители, либо побежденные. У каждого из 14 тысяч погибших граждан Украины в этой войне есть по крайней мере десять родственников и друзей, которые против войны, но не за капитуляцию. Это уже 140 тысяч и у каждого из них найдется сотня сочувствующих и негодующих. Вот вам и 14 миллионов. Многие из них голосовали за Зеленского и прекращение войны, однако они с таким же успехом проголосуют за его импичмент, если будет подписана капитуляция. У президента кое-кто из помощников по внешней политике имеет бизнес с российским олигархом и другом Путина Роттенбергом. Что такой помощник может насоветовать Зеленскому? Сами догадайтесь.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Новости России нормандский формат
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