Кто из мировых лидеров поддержал "обнуление" Путина: список

Марина Лисничук Новости России 16:17, 2.07.2020 Обновлено: 16:58, 2.07.2020

Лидеры нескольких зарубежных стран поздравили президента России Владимира Путина "с успешным проведением голосования" за поправки в Конституцию.

С поздравлениями, в том числе об "обнулении" его сроков, они обратились по телефону. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля заявили в эфире российского "Первого канала".

Отмечается, что позвонили главе РФ президент Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана – Эмомали Рахмон и Узбекистана – Шавкат Мирзиеев.

Лидеры стран поздравили Путина с "обнулением"
(1tv.ru)

"Они отметили, что результаты волеизъявления убедительно свидетельствуют о широкой поддержке обществом курса на социально-экономическое развитие страны и укрепление российской государственности", – цитирует прокремлевский канал сообщение.

Также заявляется, что "теплые слова относительно успешного голосования" Путин получил и от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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