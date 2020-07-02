Кто из мировых лидеров поддержал "обнуление" Путина: список

Лидеры нескольких зарубежных стран поздравили президента России Владимира Путина "с успешным проведением голосования" за поправки в Конституцию.

С поздравлениями в том числе об "обнулении" его сроков они обратились по телефону. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля заявили в эфире российского "Первого канала".

Отмечается, что позвонили главе РФ президент Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана – Эмомали Рахмон и Узбекистана – Шавкат Мирзиеев.

Лидеры стран поздравили Путина с "обнулением" (1tv.ru)

"Они отметили, что результаты волеизъявления убедительно свидетельствуют о широкой поддержке обществом курса на социально-экономическое развитие страны и укрепление российской государственности", – цитирует прокремлевский канал сообщение.

Также заявляется, что "теплые слова относительно успешного голосования" Путин получил и от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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