Кто из мировых лидеров поддержал "обнуление" Путина: список
Путина поздравили с "обнулением" президентских сроков. (kremlin.ru)
Лидеры нескольких зарубежных стран поздравили президента России Владимира Путина "с успешным проведением голосования" за поправки в Конституцию.
С поздравлениями в том числе об "обнулении" его сроков они обратились по телефону. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля заявили в эфире российского "Первого канала".
Отмечается, что позвонили главе РФ президент Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана – Эмомали Рахмон и Узбекистана – Шавкат Мирзиеев.
Лидеры стран поздравили Путина с "обнулением" (1tv.ru)
"Они отметили, что результаты волеизъявления убедительно свидетельствуют о широкой поддержке обществом курса на социально-экономическое развитие страны и укрепление российской государственности", – цитирует прокремлевский канал сообщение.
Также заявляется, что "теплые слова относительно успешного голосования" Путин получил и от премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
За принятие поправок в Конституцию в России проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Таким образом россияне поддержали "обнуление" сроков президента Владимира Путина.
Западные СМИ опубликовали бурную реакцию на "обнуление" президента Владимира Путина. Они назвали результаты ожидаемыми, а также отметили то, что шокировало наблюдателей.