1. Отравители.

Транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. "Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей (Юлии Навальной) отказываются отдавать Алексея", — рассказали в омском штабе Навального. Название вещества, обнаруженного в организме Навального, не раскрывается, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Есть длинный перечень противников путинского режима, ставших жертвами отравлений. Щекочихин, Политковская, Ющенко, Литвиненко, Скрипали, Кара-Мурза младший, Верзилов, Быков, теперь Навальный (уже второй раз). Это весьма неполный список. У власти в России выходец из КГБ, традиционными "ценностями" которого были как раз убийства политических оппонентов.

Если верить транспортной полиции об особой опасности для окружающих вещества, которым отравлен Навальный, то вероятность причастности к отравлению спецслужб близка к 100%. А учитывая что все решения по Навальному принимает лично Путин и он же напрямую контролирует ФСБ, то причастность президента России к покушению на убийство главного оппозиционера страны выглядит весьма вероятной.

2. Соучастники

Врачи Омской больницы скорой помощи №1 под надуманными предлогами не пускали к Навальному его жену Юлию (нет свидетельства о браке, а штампа в паспорте недостаточно), отказывались пустить и даже выслушать его лечащего врача. Зато в реанимационном отделении было полно силовиков, полиции и сотрудников ФСБ.

Действия руководства больницы направлены на максимальное сокрытие следов преступления. Вопреки сведениям, полученным из транспортной полиции, администрация больницы отрицает версию отравления и наличия ядов в организме Навального.

"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — заявил заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи в Омске Анатолий Калиниченко.

Цель руководства больницы – не выпустить Навального из стен своего учреждения, не допустить доступа к нему врачей, не подконтрольных ФСБ, прежде всего зарубежных медиков. Несмотря на то, что берлинская клиника "Шарите", в которой пару лет назад спасли жизнь отравленного неизвестным веществом Петра Верзилова, выразила готовность принять Навального и выслала за ним специальный самолет, оборудованный новейшей медицинской техникой, руководство омской больницы отказало в транспортировке оппозиционера.

"В случае транспортировки Навального в его нынешнем состоянии может случиться все, что угодно - даже самое печальное. Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, консилиум бы против его транспортировки не возражал. Я это сказал и родственникам: если бы состояние позволяло транспортировать его, то никто бы этому не препятствовал", - заявил главный врач больницы Александр Мураховский.

Деталь, в данном случае имеющая значение. Александр Мураховский, главный врач больницы, где удерживают Навального, является членом партии "Единая Россия", депутатом Омского горсовета, выдвинутого "Единой Россией". Той самой партией, которая с легкой руки Навального получила название партии жуликов и воров. Я далек от утверждения, что Александр Григорьевич Мураховский лично принимает решение о жизни и смерти Навального, но то, что Навальный является его политическим противником, откладывает отпечаток на его действия, в которых Мураховский руководствуется явно не клятвой Гиппократа.

3. Мотив

Навальный – единственный политик в России, у которого есть опция массового вывода людей на протестные акции одновременно в десятках городов страны. В данной ситуации нет смысла обсуждать причины этого факта или приводить доказательства. Это – данность. Уличный протест может возникнуть стихийно, как в Хабаровске, но если он возникает одновременно в нескольких регионах, значит, его организовал Навальный через свои штабы. Точка.

Есть два обстоятельства, благодаря которым наличие этой уникальной опции Навального для Путина стало неприемлемым именно сегодня. Беларусь и единый день голосования 13.09.2020.

В Беларусь Путин смотрится как в зеркало. Глядя на Лукашенко, которому вся страна кричит "уходи!", а рабочий класс требует "застрелись, офицер!", Путин видит себя. И ему это не нравится. Навальный ездит по стране и поднимает народ на протестное голосование 13 сентября. Понятно, что на пеньках нарисуют все что надо. А что если после этого в стране возникнет несколько десятков протестов а-ля Хабаровск? Для Путина, с его конспирологическим мышлением, которое исходит из того, что за кулисами любой проблемы непременно стоит заговор, имеющий "имена, пароли, явки", вполне логично решить проблему, устранив ее физический источник. "Нет человека – нет проблемы".

4. Информационное прикрытие

Статья Романа Голованова, опубликованная 20.08.2020 в "Комсомолке" называется "Навальный впал в кому. Он мог отравиться деревенским самогоном". "По некоторым данным, он до двух ночи пил самогон в деревне Кафтанчиково", - делится своими откровениями Голованов. И для подтверждения своей "версии" призывает на помощь "эксперта". "Возможно, он накануне махнул пару стаканов самогонки. Но мы не знаем ничего о ее качестве", — сказал "КП" "политолог" Александр Солуков. Далее "политолог" Солуков отпускает на волю свою фантазию и она летит, не зная границ. Оказывается, Навальный был "в депрессии", поэтому "мог принимать антидепрессанты. Или снотворное. В совокупности с некачественным деревенским алкоголем они могли дать такую реакцию".

Владимир Соловьев в своих многочасовых эфирах вдалбливает в головы зрителей одну мысль: "Эта история (отравление Навального) никому не нужная, власти в последнюю очередь. Для власти Навальный очень удобен живым".

Декан Виталий Третьяков гневается в своем Твиттере: "Это видный ученый или государственный деятель, которого нужно спасать усилиями именно столичных медиков?".

У покушения на убийство ведущего оппозиционного политика России есть вполне очевидный мотив, есть весьма вероятные исполнители и заказчик, имеющие соответствующую репутацию и возможности, есть сообщники в лице администрации больницы, тщательно заметающие следы преступления, есть массированное информационное прикрытие.

Сегодня все зависит от того, смогут ли немецкие врачи добиться разрешения на транспортировку Навального в клинику, где его будут лечить, а не заниматься сокрытием улик. Решение этого вопроса зависит от Путина. А точнее, от силы международного давления, которое на него будет оказано. Будем надеяться, что это давление будет непреодолимой силы и Навального удастся спасти.

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