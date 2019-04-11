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Кто бы сомневался: Россия нашла в перевороте в Судане след Украины

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В России военный переворот в Судане связали с событиями в Украине в 2014 года, когда произошла Революция Достоинства.

Об этом в Facebook сообщил Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Российский политик отметил, что пока берется судить "кто там прав и кто нет".

"Напомню свою принципиальную позицию отрицания сценариев неконституционной смены власти в принципе - будь то в Украине, в Турции, Сирии, Венесуэле или где-то еще", – заявил он.

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Косачев также описал, какие "колоссальные риски" возможны в Судане, прировняв вооруженный переворот с Евромайданом.

"Потому что в этот момент перестает действовать нарушенная таким образом конституция. Со всеми вытекающими из этого последствиями, включая верховенство конституционного принципа территориальной целостности страны. Когда населяющие страну этносы, не поддерживающие переворот, получают законное право на самоопределение. Я сейчас не про Судан. Я про Украину и Крым в 2014 году", – заявил российский сенатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Судане произошел военный переворот.

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Место
Россия
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