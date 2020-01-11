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11 января • обновлено в 21:55
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Приняла наркотики? В Москве из окна квартиры внука Михалкова выпала модель

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В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус.

21-летняя девушка находится в реанимации, ей провели операцию. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, передает Telegram-канал Baza.

Предварительно, Пунтус диагностировали вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму

По данным Mash, модель выпала из квартиры на 3-м этаже, в которой проживает внук советского и российского актера и кинорежиссера Никиты Михалкова – Андрей Баков. Он является парнем Пунтус.

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Ксения Пунтус

Ксения Пунтус

Соцсети

При этом Telegram-канал 112 сообщает, что когда в квартиру пришла полиция, то Баков спал и о происшествии узнал от правоохранителей. Пострадавшую на тротуаре нашел дорожный рабочий.

По сведениям журналистов, буквально за пару часов до инцидента Ксения вернулась из бара, где была вместе со своим парнем. Возможно, перед трагедией модель приняла психотропы. В настоящее время вещества находятся на экспертизе.

Ксения Пунтус

Ксения Пунтус

instagram.com/k_ksusha

Как писал OBOZREVATEL, тело американской модели Эсмеральды Гонсалес, работавшей в сфере развлечений для взрослых, нашли в пустыне Невада через пять месяцев после исчезновения. Труп отравленной 24-летней девушки лежал в ящике, залитый бетоном.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Никита Михалков
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес фотографии модель Новости России
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Гоша Злой
Гоша Злой
Я чествую вас, сыновья дипломатов, Юристов, министров и профессоров. Ожиревших актрис, журналистов-магнатов, Многотомных поэтов и суперпевцов. Короче, тех, кого всегда у нас вызывают на “бис”. Тех, кто всегда легко пролезет без виз. Раскройте рты, сорвите уборы – По улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы – На папиных “Волгах” – мальчики-мажоры. Кичёвая дрянь задернута в тело. Душа это? Нет? Какое вам дело? И так все легко соплякам и просто – Папаша добьется служебного роста. Папаша попросит весь зал кричать ему “бис”. Папаша исполнит любой сыночкин каприз. Раскройте рты, сорвите уборы – По улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы – На папиных “Волгах” – мальчики-мажоры. Зарывшись в объёмах секс-бюрократок, Уткнувшись в плюющее счастьем видео, Нежась в минорах новомодных кастратов, Мажоры грустят по испанской корриде. И хочется бедным в Майями или в Париж. А вот Уфа, Ленинград – вот это престиж. А те из них, кто подрос немного, Лепят фильмы о счастливом быте, Варят статьи о прямых дорогах Или открывают дверцы в МИДе. Они уже – те… Они уже – те… Тут зритель воскликнет: “Здесь все в черном свете. Ведь есть у тузов и молодцы сыновья”. Дружок, я все знаю, я сам, брат, из этих, Но в песне ты не понял, увы, ничего. Раскройте рты, сорвите уборы – По улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы – На папиных “Волгах” – мальчики-мажоры…
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