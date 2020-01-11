Приняла наркотики? В Москве из окна квартиры внука Михалкова выпала модель

В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус.

21-летняя девушка находится в реанимации, ей провели операцию. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, передает Telegram-канал Baza.

Предварительно, Пунтус диагностировали вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму

По данным Mash, модель выпала из квартиры на 3-м этаже, в которой проживает внук советского и российского актера и кинорежиссера Никиты Михалкова – Андрей Баков. Он является парнем Пунтус.

Ксения Пунтус Соцсети

При этом Telegram-канал 112 сообщает, что когда в квартиру пришла полиция, то Баков спал и о происшествии узнал от правоохранителей. Пострадавшую на тротуаре нашел дорожный рабочий.

По сведениям журналистов, буквально за пару часов до инцидента Ксения вернулась из бара, где была вместе со своим парнем. Возможно, перед трагедией модель приняла психотропы. В настоящее время вещества находятся на экспертизе.

Ксения Пунтус instagram.com/k_ksusha

Как писал OBOZREVATEL, тело американской модели Эсмеральды Гонсалес, работавшей в сфере развлечений для взрослых, нашли в пустыне Невада через пять месяцев после исчезновения. Труп отравленной 24-летней девушки лежал в ящике, залитый бетоном.

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