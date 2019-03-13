Предвыборная кампания в России набирает обороты и усиливается с каждым днем. Речь идет о назначенных на 31 марта президентских выборах.

Такого ажиотажа Россия, пожалуй, не видела уже давно. Длинные передачи на центральных телеканалах в прайм-тайм посвящены обсуждению ситуации в стране и яростным дебатам "политологов" и "экспертов". Социологи заранее просчитывают возможную явку, публицисты предрекают последствия проигрыша того или иного кандидата, международники выдвигают гипотезы о симпатиях лидеров отдельных западных стран. Официальная пропаганда набирает обороты, все больше вовлекаясь в предвыборную гонку. Единственным необычным моментом данной кампании является то, что ожидаемые выборы состоятся не в России, а в Украине, и выбирать на них будут не российского, а украинского президента.

Российские СМИ, впрочем, ничуть не смущаются этим фактом, и их можно понять. Украинские выборы — это единственная возможность для них прочувствовать уже забытую интригу и неизвестность оттого, кто станет президентом, единственная возможность критиковать власть и обсуждать социальные и экономические проблемы страны (пусть не своей, но хотя бы соседней), единственная возможность прикоснуться к реальному политическому процессу, в конце концов! То, что для украинских или западных журналистов является обычной нормой, для российских пропагандистов превратилось в экзотику, глоток свежего воздуха, единственный шанс почувствовать иллюзию свободы, пишет Ксения Кириллова для day.kyiv.ua.

Разумеется, о настоящей свободе речи здесь не идет. Освещение "украинской тематики" четко продиктовано "темниками", предписывающими ругать страну, действующего президента Петра Порошенко и "стоящих за ним американцев". Про Украину на российском ТВ говорить можно или плохо, или никак. Однако само соприкосновение с духом критики и неизвестности исхода, по-видимому, вводит российских пропагандистов в особый экстаз. Поэтому тему украинских выборов они освещают с душой, выплескивая на экраны годами копившееся в них желание казаться настоящими журналистами, освещающими события в настоящей стране с настоящей демократией.

На прошлой неделе, к примеру, Владимир Соловьев посвятил ситуации в Украине более чем двухчасовую передачу. Больше всего возмущение российского телеведущего вызвала позиция посла США Мари Йованович, призвавшей защитить свободный процесс волеизъявления избирателей и заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого за консультации с подозреваемым в коррупции. Соловьев охарактеризовал высказывание Йованович как пример "руководства страной" со стороны американского посла. Это же заявление подхватили и другие пропагандистские СМИ. С точки зрения российского менталитета, ничего удивительного в такой позиции нет: по мнению Кремля и его штатных пропагандистов, любой, кто критикует власть, либо пытается ее захватить, либо уже это сделал. Цивилизованная реакция на международную критику расценивается ими исключительно как "потеря суверенитета" и, поскольку Россия давно забыла цивилизованные формы общения на международной арене, ей такая потеря, очевидно, не грозит. При этом тот факт, что США и международные организации регулярно критикуют не только Украину, но и Россию, притом по гораздо более серьезным поводам, Соловьев и его собратья попросту проигнорировали.

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Тем временем новоявленный "политолог", а в миру — режиссер Карен Шахназаров в программе того же Соловьева заявил не новую для российской пропаганды мысль о том, что "вся американская демократия давно находится под колпаком спецслужб", поскольку в США "травят Дональда Трампа при поддержке ФБР".

"Из этого фундаментального факта Шахназаров делает вывод, что Петр Порошенко выиграет президентские выборы и сохранит свой пост, потому что его фигура — лучшая гарантия для США сохранения своего безусловного влияния на Украине", — описывает рассуждения Шахназарова автор сайта "Военное обозрение" Виктор Каменев.

Как из внутриамериканского расследования связей с Россией, отмывания денег и незаконного лоббирования можно сделать вывод о поддержке Соединенными Штатами того или иного кандидата в Украине, ни Шахназаров, ни Каменев не поясняют. Однако далее они делают еще более сногсшибательный вывод:

"Шахназаров и другие политологи справедливо указывают, что США не могут публично отказаться от поддержки Порошенко, потому что это будет полным провалом их политики в отношении России. Поэтому многие в Европе хотели бы по-тихому сменить на выборах Порошенко, ставшего вполне "циничным Бандерой", на менее одиозную фигуру — хоть Тимошенко, хоть Зеленского... Однако если публичная критика режима Порошенко для США и Европы невозможна, это еще не значит, что США не могут попытаться снести его силою непреодолимых обстоятельств, неожиданным форс-мажором", — пишет Каменев.

Какова логическая связь между тезисом о том, что Порошенко полностью устраивает Америку и потому выиграет президентские выборы и тем, что "США попробуют снести его", высказанными в одной передаче, под силу понять, похоже, только военному эксперту Каменеву. Однако данный сценарий вполне отражает планы Москвы, мечтающей о дестабилизации Украины и открыто ненавидящей действующего президента. Тем временем ведущие российские СМИ уже подхватили теорию Шахназарова и вслед за депутатом Верховной Рады Сергеем Лещенко перечислили страны, куда Порошенко может сбежать в случае поражения на выборах, а именно, Испанию и Молдавию. Телеканал "Царьград", в свою очередь, добавил, что в случае обещанного переворота Европа бросит Украину.

СМИ, претендующие на большую солидность, пытаются проанализировать шансы Порошенко на предстоящих выборах, а официальный канал министерства обороны "Звезда" дал слово бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, оценившему реальный рейтинг Порошенко в 6%, а объем "приписанных" фальсификаций — в 20%. Учитывая, что предложение про побег явно взято из опыта бывшего президента Украины Виктора Януковича, можно предположить схожие корни и у заявления про будущие фальсификации.

Нападок от российских СМИ удостоилась и другой кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко — в первую очередь, за ее обещание в случае победы вернуть Крым Украине. На этом фоне РИА Новости в спешном порядке взяли комментарии "экспертов", замеряющих "уровень русофобии" Тимошенко и Порошенко, а отдельные авторы пустились в фантазии о том, как кандидаты в украинские президенты намеренны возвращать оккупированный Россией Донбасс.

Словом, Украина в очередной раз дала возможность Москве поиграть в имитацию политического процесса, которого уже давно не было и в обозримом будущем не предвидится в самой России. В данном случае нельзя не согласиться с метким ироничным комментарием Ивана Давыдова об "украинской оккупации России". Усилиями Кремля Украина уже шестой год успешно контролирует российское информационное пространство, определяет мировоззрение россиян, повестку дня и даже смысл жизни рядовых российских обывателей. И Кремль будет делать все возможное, чтобы продлить эту оккупацию как можно дольше.

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