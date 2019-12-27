"Крымский мост только для богатых": в России рассказали правду о "процветании". Видеофакт

Московская местная жительница пожаловалась на мизерные пенсии в России и недоступный для "обычных людей" Крымский мост.
Женщина заявила, что жизнь в стране-агрессоре рассчитана "только на богатых", как и незаконно построенный оккупантами мост через Керченский пролив. Видеофакт опубликовал пользователь Vіtаuskаs на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"И лицо такое, как будто открытию ж/д части Крымского моста не рада. А может размер пенсии в 12 тысяч рублей как-то с "Крымнашем" связан, который Путин специально для вас у Украины украл? Не думали об этом, россияне?", - написал он.
И лицо такое, как будто открытию ж/д части крымского моста не рада. А может размер пенсии в 12 тысяч рублей как-то с "Крымнашем" связан, который Путин специально для вас у Украины украл? Не думали об этом, россияне?pic.twitter.com/vfUPvjoUNz— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 27 декабря 2019 г.
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.
Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.
Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.
23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.
Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.
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