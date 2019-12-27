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27 декабря • обновлено в 18:56
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"Крымский мост только для богатых": в России рассказали правду о "процветании". Видеофакт

1.1т
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Московская местная жительница пожаловалась на мизерные пенсии в России и недоступный для "обычных людей" Крымский мост.

Женщина заявила, что жизнь в стране-агрессоре рассчитана "только на богатых", как и незаконно построенный оккупантами мост через Керченский пролив. Видеофакт опубликовал пользователь Vіtаuskаs на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И лицо такое, как будто открытию ж/д части Крымского моста не рада. А может размер пенсии в 12 тысяч рублей как-то с "Крымнашем" связан, который Путин специально для вас у Украины украл? Не думали об этом, россияне?", - написал он.

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Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Крымский мост
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