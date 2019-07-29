"Ядерная" опасность Крымского моста: генерал сделал заявление

Российская Федерация завершает процесс превращения аннексированного Крыма в военно-морскую базу, и Крымский мост играет важную роль в этом процессе.

"Крымский мост имеет военно-стратегическое значение – в этом нет никаких сомнений", – заявил OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он напомнил о том, что Россия активно модернизирует Черноморский флот, пополняет его новыми боевыми кораблями и подводными лодками. Имеются новые системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы С-400. На полуострове находится контингент российских войск, насчитывающий порядка 40 тысяч военнослужащих.

Сооружение железнодорожной ветви Крымского моста Крымский мост

Более того, генерал убежден в том, что на территории Крыма есть не только "все необходимое для размещения ядерного оружия, но и само ядерное оружие".

"И все это требует соответствующего транспортного сообщения", – подчеркнул Богдан.

По его словам, именно с этой целью был построен Крымский мост – "Кремль осознавал проблемы с доставкой на полуостров, прежде всего, военной техники и вооружений".

"Кстати, Крымский мост начал трещать по швам", – заметил генерал, имея в виду многочисленные негативные прогнозы, озвучены, в том числе, российским ученым-гидрогеологом Юрием Медоваром.

Отвечая на вопрос, какие меры должна предпринимать Украина перед лицом этой угрозы, Богдан сказал: "Во-первых, мы должны апеллировать к мировой общественности и требовать усиления санкций, во-вторых, нужно возвращаться к идее о Крыме и Севастополе как демилитаризованной зоне. В-третьих, Украина должна приложить особые усилия в плане модернизации вооружений и высокими темпами наращивать выполнение государственной программы "Ядерный щит". У нас уже есть "Нептун", "Ольха".

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Крымский мост является объектом военной инфраструктуры страны-агрессора и может использоваться для обслуживания ядерного оружия, которое находится на оккупированном украинском полуострове.

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