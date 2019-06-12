"Грязевой вулкан": российский ученый предупредил о катастрофе с Крымским мостом

Крымский мост может быть разрушен грязевым вулканом.

"Такой вулкан извергается раз в 7-10 лет", – рассказал OBOZREVATEL российский гидрогеолог Юрий Медовар.

По его словам, два ученых-геолога из Южного федерального университета Ростовской области (Таганрог), которые долгое время занимались мониторингом этого региона, провели исследование и "написали статью на тему: "Оценка влияния строительства Керченского моста на экологическое состояние Азовского моря".

Керченский (Крымский) мост Мир 24

"Рядом с Керченским (Крымским) мостом они нашли грязевой вулкан, который извергается раз в 7-10 лет", - сообщил гидрогеолог. По его словам, "когда в последний раз подобный вулкан "выстрелил" в Азовском море, глиняный массив со дна моря поднялся на 2 метра выше уреза моря".

В этом контексте он заметил: "Грязевой вулканизм – обычное явление для Черного и Азовского морей и для Керченского пролива".

Ученый признал: эпицентр таких вулканов находится на глубине в несколько километров, поэтому они не имеют прямого отношения к Керченскому (Крымскому) мосту.

По оценкам Медовара, "когда вулкан сработает, он просто снесет опору моста". "Там колоссальное давление. Представьте себе, что такое извержение вулкана. В данном случае - извержение брекчией", - пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что 9-10 декабря по Крымскому мосту могут запустить железнодорожное движение. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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