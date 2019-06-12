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"Грязевой вулкан": российский ученый предупредил о катастрофе с Крымским мостом

5.8тЧитать материал на украинском

Крымский мост может быть разрушен грязевым вулканом.

"Такой вулкан извергается раз в 7-10 лет", – рассказал OBOZREVATEL российский гидрогеолог Юрий Медовар.

По его словам, два ученых-геолога из Южного федерального университета Ростовской области (Таганрог), которые долгое время занимались мониторингом этого региона, провели исследование и "написали статью на тему: "Оценка влияния строительства Керченского моста на экологическое состояние Азовского моря".

Керченский (Крымский) мост

Керченский (Крымский) мост

Мир 24

"Рядом с Керченским (Крымским) мостом они нашли грязевой вулкан, который извергается раз в 7-10 лет", - сообщил гидрогеолог. По его словам, "когда в последний раз подобный вулкан "выстрелил" в Азовском море, глиняный массив со дна моря поднялся на 2 метра выше уреза моря".

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В этом контексте он заметил: "Грязевой вулканизм – обычное явление для Черного и Азовского морей и для Керченского пролива".

Ученый признал: эпицентр таких вулканов находится на глубине в несколько километров, поэтому они не имеют прямого отношения к Керченскому (Крымскому) мосту.

По оценкам Медовара, "когда вулкан сработает, он просто снесет опору моста". "Там колоссальное давление. Представьте себе, что такое извержение вулкана. В данном случае - извержение брекчией", - пояснил он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что 9-10 декабря по Крымскому мосту могут запустить железнодорожное движение. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Из вереска напиток Забыт давным-давно. А был он слаще меда, Пьянее, чем вино. В котлах его варили И пили всей семьей Малютки-медовары В пещерах под землей.... : :-)))))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
https://www.youtube.com/watch?v=3bLRL7nR-gs
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Ронович Рон
Ронович Рон
"Грязевой вулканизм" в головах больных шумеров.
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