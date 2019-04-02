Крыма хватило? Россияне воспротивились объединению с Беларусью

Большинство россиян выступает против объединения России и Беларуси, о котором в последнее время так громко заговорили в Кремле.

Таковы результаты опроса ВЦИОМа "Россия и Белоруссия: новый формат интеграции?". Причем, 51% россиян в 2019 году впервые услышали о том, что 20 лет назад страны договорились о создании Союзного государства, пишут "Известия".

Так, против объединения высказались 48% опрошенных. Также выяснил% — дружественными, 15% — хорошими и добрососедскими.

baltnews.lt

Враждебность отметил каждый сотый опрошенный, на напряженность в отношениях указали девять человек из ста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международник Андрей Каракуц заявил, что Россия начала постепенную оккупацию Белоруссии, и президенту Александру Лукашенко об этом известно.

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