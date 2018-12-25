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''Крым всегда был Россией'': известная телеведущая отличилась бредовым заявлением

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Российская телеведущая Екатерина Андреева, которая 20 лет ведет программу "Время" на пропагандистском Первом канале, уверена, что оккупированный Крым всегда был территорией РФ.

Такое заявление она сделала в интервью ВВС, настаивая, что экспансии России в 2014 году не было.

"Крым всегда входил в состав Российской империи. И все знают эту историю, кроме оголтелой украинской, к сожалению, пропаганды. Потому что они отрицают очевидное", — заявила Андреева.

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"И по какому поводу украинцы так переживают? Это никогда не было их территорией. Они входили в состав Российской Федерации, в состав Российской империи до этого. Часть Западной Украины кому только не принадлежала, если мы с исторической точки зрения будем это рассматривать", — сказала пропагандистка.

При этом телеведущая призналась, что сама не смотрит телевидение из-за того, что "уровень агрессии, который сейчас льется из экранов, опасен для здоровья".

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее переехавшие в Крым россияне взвыли из-за жизни под оккупантами. Они стали массово жаловаться на дороговизну жизни на полуострове, а также на то, что захваченная территория лишает их родину слишком больших средств.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Порошенко поразил сеть бредовым заявлением, что якобы украина является независимым государством)))))
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Santi Amonito
Santi Amonito
Еще одна ватная курица прокудахтала что-то нечленораздельное.
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