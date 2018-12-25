''Крым всегда был Россией'': известная телеведущая отличилась бредовым заявлением

Российская телеведущая Екатерина Андреева, которая 20 лет ведет программу "Время" на пропагандистском Первом канале, уверена, что оккупированный Крым всегда был территорией РФ.

Такое заявление она сделала в интервью ВВС, настаивая, что экспансии России в 2014 году не было.

"Крым всегда входил в состав Российской империи. И все знают эту историю, кроме оголтелой украинской, к сожалению, пропаганды. Потому что они отрицают очевидное", — заявила Андреева.

"И по какому поводу украинцы так переживают? Это никогда не было их территорией. Они входили в состав Российской Федерации, в состав Российской империи до этого. Часть Западной Украины кому только не принадлежала, если мы с исторической точки зрения будем это рассматривать", — сказала пропагандистка.

При этом телеведущая призналась, что сама не смотрит телевидение из-за того, что "уровень агрессии, который сейчас льется из экранов, опасен для здоровья".

Екатерина Андреева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее переехавшие в Крым россияне взвыли из-за жизни под оккупантами. Они стали массово жаловаться на дороговизну жизни на полуострове, а также на то, что захваченная территория лишает их родину слишком больших средств.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.