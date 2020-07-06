Крым и Донбасс нужно вернуть Украине, они не стоят изоляции России, – Иноземцев

России нужно вернуть аннексированный Крым и территории оккупированного Донбасса, чтобы направить страну в "светлое будущее".

Об этом в интервью "Гордону" рассказал экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Владислав Иноземцев. Он отметил, что РФ нужно стремиться, что вернуться в Европу любой ценой.

"Крым, Донбасс – это не вопросы, которые должны останавливать на этом пути, просто потому, что они не стоят того, чтобы оказываться в изоляции, как мы сегодня оказались", – сказал эксперт.

Иноземцев добавил, что для "светлого будущего" России также необходимо реформировать экономику.

"Ее нужно просто реально освободить. Снизить налоги, уменьшить давление силовых органов на экономику, перестать считать экономические преступления уголовными. Но это банальные вещи, которые пытался делать и Путин в 2000 году, и Медведев в 2008 году", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский публицист Лариса Волошина сказала, что президент России Владимир Путин может попытаться военным путем вернуть воду в Крым с территории Украины, но тогда нарвется на новые санкции и кровавое сопротивление.