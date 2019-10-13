Украинцы, может, никогда не простят нам Крым и Донбасс – Лия Ахеджакова

Кто должен извиняться за войну в Украине, почему россияне до сих пор уважают Иосифа Сталина и почему власть в Кремле все время ищет врага там, где его нет – в интервью OBOZREVATEL рассказала актриса Лия Ахеджакова.

В первой части интервью читайте, станет ли политика российских властей более миролюбивой и что будет делать Кремль, если на улицах Москвы появится не 20 тысяч протестующих, а 100.

– Во всем плохом, что происходит в России, винят президента Владимира Путина. Мол, ответственный за все он. Но так ли это на самом деле?

– Опять же говорю вам, как водопроводчик: краны менять бессмысленно, систему нужно менять.

– Для вас есть ответственность первого лица государства за происходящее в стране?

– "Роль личности в истории?" Как учили в школе? Разные личности творят историю. Например, Борис Немцов, которого напротив Кремля расстреляли, убита Аня Политковская, убит Щекочихин, Галя Старовойтова, Эстемирова, Юшенков... Всё-таки система, а в ней есть разные органы, отвечающие за безопасность власти, и формулирующие национальную идею.

Лия Ахеджакова 24СМИ

– На этом фоне Украина отличается от России?

– Давно не была там, все узнаю через интернет. Вот как-то получилось, что со времен Майдана, у вас что-то сдвинулось. Правда, есть общая болезнь, что тут, что там – это адская коррупция.

– Избрание бывшего шоумена Владимира Зеленского в Украине вас сильно удивило?

– Порадовало.

– Знаете его лично?

– Нет, никогда я его не знала. Теперь внимательно слежу за ним.

– Несмотря на его высокий рейтинг, пока что за ним осторожно наблюдают, но большинство населения, конечно, настроено с оптимизмом.

– Да, он уже! Он обещал вызволить моряков, он их вызволил. И Сенцова вызволил. И многих-многих ребят из наших тюрем. И уже что-то меняется во власти, появились новые лица, очевидно, те, кому он лично доверяет.

Но есть болевые точки, которые трудно разрулить – это Крым и Донбасс. Это такая болевая точка, о которой даже говорить не хочется. Я не знаю, чем это все кончиться. Столько раз бывала на Донбассе и понимаю, как это все может быть страшно и ужасно.

– Кстати, в одном из своих интервью вы сказали, что "Крым не наш", то есть не российский.

– Ну, был же договор. Украина лишилась своего ядерного потенциала и случился Крым (имеется ввиду аннексия Крыма. – ред). Если бы у нее сейчас был бы ядерный потенциал, не было бы Донбасса. Обожаю Крым, но больше туда не ногой.

– Приглашают?

– Да.

– То есть зная, что вы откажитесь от поездки, все равно приглашают?

– Ну я уже в таком возрасте, что известно, на что меня можно подвигнуть, а на что нельзя.

– Журналистка Елена Рыковцева говорит, что Россия до сих пор больна Украиной. 95% новостей, которые показывают по российскому ТВ – про Украину. Зачем это все?

– Есть какая-то национальная идея — искать все время врага, где его нет: то американцы у них виноваты, то англичанка гадит, то Украина мешает нам жить, то Грузия неприятна. Пропаганда работает на какую-то часть населения, которая не задумывается, ей просто не до этого. Денег нет. Деревни горят, затопление огромных районов, ипотека, больные дети, лекарств нет, зарплата убогая... Слыхали песню Бориса Гребенщикова "Вечерний мудазвон"? Гребенщиков сформулировал нашу телепропаганду и этот диагноз уже никогда не отмыть.

Российские пропагандисты actual.today

– По опросам социологов, россияне до сих пор уважают и помнят политику Иосифа Сталина, несмотря на то, что знают о всех его преступлениях.

– Не знают! Не верят! Это удобно. Вот если бабушку расстреляли, или дедушку голодом заморили, или в Сандармохе в Карелии, убили без суда и следствия, то их внуки и правнуки будут помнить и не простят. А люди, которым нравится этот "эффективный менеджер" очень опасны, так же, как и опасен фашизм.

– Примирение между украинским и российским народом состоится?

– С Грузией была война, короткая, но жестокая. И вот мы поехали на новый 2019 год в Тбилиси. Ах, какое всё родное и любимое! И так же было в Одессе – всё родное, но я не могу знать, когда-же власти договорятся: может завтра, а может через 100 лет. А может никогда не простят нам ни Крым, ни Донбасс – неизвестно.

– Все-таки это политики должны извиняться?

– Не знаю. Поляки за то, что Сталин с Гитлером когда-то делили Польшу, вон уже сколько лет прошло, а они никак не могут простить. И вряд ли простят нам Катынь даже когда слово Катынь забудут.

– Вы вспомнили про Вторую мировую войну. Немцы до сих пор извиняются, хоть прошло уже 70 лет с того времени.

– Да и это делает им честь.

– Сложно поверить, что кто-то из российских лидеров скажет: "Украинцы, простите нас, мы виноваты".

– Очень многое должно измениться, что бы это случилось. Сейчас о себе заявило новое поколение молодых политиков и молодых образованных людей со своей гражданской позицией. Есть надежда.

– Феномен Зеленского в России возможен? Например, заговорили о журналисте Дуде, мол, он может стать следующим президентом России.

– Дудь – умница и делает огромное дело-он разгребает старые завалы лжи. На "Дожде" я посмотрела интервью Любы Соболь, вот думаю, премьер-министр. Слушаю Егора Жукова, и думаю, ну вот парень дорастёт и может будет президентом. Слушаю Владимира Рыжкова на "Эхо Москвы" и думаю, он может быть президентом. Это не то, что "дайте нам Зеленского" - это другое. Смотрю на актёра Паля — горжусь! Лидер! Замечательные люди, которые могут стать во главе страны, они есть, и их немало. В России есть огромный человеческий потенциал, слава Богу.

– Верите, что россияне перестанут боятся и выдут на большие митинги, со временем?

– Да, я в это верю, вот только жить в эту пору прекрасную уж не придется мне. Не знаю, когда это случится. Мы же не думали, что распадется СССР и придет этот суверенитет. Мы даже не могли себе такое нафантазировать! Это случилось совершенно неожиданно. И представить себе эту вашу Революцию Достоинства, Майдан ведь тоже нельзя было.

Мы люди СССР не можем себе даже допустить, что такой может быть президент как Зеленский. Понимаете, у людей в голове это не укладывается. Мы привыкли, что президентом должен быть юрист, очень мощный силовик или даже генерал. Лучше, чтобы из органов был генерал. Вот это система. У людей в голове не укладывается, как это, артист, с хорошей головой, с хорошими мозгами…

А у молодежи, которая вышла 27 июля, чтобы возмутиться как у нас проводятся выборы, они уже по-другому все воспринимают. Если у россиян из головы уйдет эта ржавчина, которая наросла еще с 35-36 гг, то и у нас что-то изменится.

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