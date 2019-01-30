Крым – это Украина! В России придумали, как заставить рисовать ворованный полуостров на картах

Российские компании продолжают использовать изображение карты России без незаконно аннексированного Крыма в своей рекламной продукции.

Об этом 30 января на заседании Совета Федерации РФ заявила "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди, передает "ПолитНавигатор".

Она назвала структуры, которые должны исправить ситуацию на законодательном уровне.

"Мы вместе с нашим правовым управлением установили, что в России не закреплено понятие "географическая карта РФ". Необходимо это понятие в законе. Либо это будет закон о государственной границе, либо закон о геодезии и картографии. Учитывая, что изображения, которые используются сегодня, установлены нормами Гражданского кодекса, возможно, нужно внести изменения и в него", – сказала Ковитиди.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила обсудить данный вопрос на комитете по конституционному законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "второй сенатор от Крыма" Сергей Цеков внес закон о введении штрафа за использование карт, где украинский Крым не указан частью РФ.

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