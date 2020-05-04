Вы наверняка уже слышали о мозаике с изображением Путина и его приближённых в Главном храме Вооружённых сил РФ. Думаю, что вы посмеялись и забыли через день об этой новости. А не стоило.

Стоило вспомнить молитву о здравии Путина, вспомнить то, как он бродил по амвону в храме, где не имеет светское лицо никакого права находиться, его постоянные поездки по святым местам, восхваления от патриарха и всяческих митрополитов, целование рук государя священнослужителями более мелкого масштаба. Зачем вспоминать? А давайте посмотрим на всё глазами самого Путина.

Ты – правитель самой большой страны в мире, очень богатой страны. Ты правишь этой страной уже два десятка лет. За это время изменилось многое, но неизменно одно – ты на самом верху. У тебя есть практически неограниченная власть, есть образ супергероя, который всё умеет и везде успевает, великого спортсмена – дзюдоиста и хоккеиста, разведчика, защитника сирых и убогих, собирателя земель русских, вождя стерхов и друга всех детей… К этому образу всё время добавляются новые штрихи – и артиллерист ты, и вирусолог, и экономист, и водолаз-археолог… но что-то всё равно не то. Не радует уже так непрерывный поток лести, похвал, побед и денег. Приелся за два десятка лет. И что тогда остаётся? Ведь и годы идут, не молодеешь. Что сделать, чтобы жизнь принесла наконец полное удовлетворение?

Остаются умы людей. Вот что слаще всего. Не поклонение напоказ, не привычная лесть, а искреннее почитание и восторг. Великий политик и вождь – это есть (давайте не будем здесь дискутировать о том, какое количество людей так действительно считает и как быстро уменьшается это количество – оно в любом случае очень велико). Но такие уже были. Был Сталин с его культом личности, отец народа, был великий “изобретатель” Хрущёв, был почётный монумент Брежнев… был и причисленный к лику святых царь Николай. Казалось бы, как их всех переплюнешь, особенно последнего?

Да очень просто. Нужно стать святым ещё при жизни. Тот умер, страну не спас, пострадал, причислили к лику святых – и всё. Этот, нынешний, не таков – замучить себя не даст, сам кого хочешь отравит-повесит. Так что не вариант для него мученическая смерть. А вот стать святым, спасителем, освободителем – это пожалуйста. Не верите? Ну как же. Бескровно Крым вернул в родную гавань. ДНР и ЛНР спас от лютой смерти от рук врагов, которые вчера ещё были тем же народом, а стали вдруг оккупантами на своей же земле. “Фашисткую” заразу в Россию не пустил. Мам и пап оставил, третьему или любому там среднему полу не дал появиться в родных стенах. И стране не дал развалиться на куски после “лихих 90-х”. Мало ли “фактов”, которые вам с радостью подтвердят многие граждане России? А в других странах, вы считаете, нет поклонников Путина? Вы удивитесь, как много есть людей по всему миру, которые оказались падки на его образ супергероя. Их-то правители не такие крутые, всё “сопли жуют”, не то что товарищ Путин с горячим сердцем и холодными руками.

Говорите, народу скоро есть нечего будет из-за путинских “каникул с сохранением” и “самоизоляции”? Скоро бунты начнутся? Свергнут Путина? А вы уверены? Ведь есть и другой вариант. Путин подождёт ещё, ровно столько, сколько нужно, а потом возьмёт и поможет людям. Даст им денег, прикрикнет на банки с их займами и ипотеками, посадит кого надо напоказ, цены отрегулирует… и всё. И люди забудут то, что было раньше, и из-за чего они так страдали. Забудут и будут помнить только то, что им в итоге помогли, а главное – кто помог. У людей короткая память, особенно когда после голода их накормить. Не у всех, к счастью. Но у многих, к сожалению. И будет Путин снова спасителем – уже от голода, а то и от страшной болезни (если к тому времени появится вакцина).

А кроме обычной пропаганды и помощи людям, есть то, о чём многие забывают – пропаганда через Русскую православную церковь. Пропаганда духовная – самая, наверное, подлая её разновидность. И твердят попы гундяевские без устали людям о том, что начальство всё – оно от Бога, что нельзя критиковать власть, что она заботится о них, а Путин – единственное спасение российского народа от всех врагов. А люди, те, которые ходят в церковь и слушают проповеди (и интернет также забит выступлениями представителей РПЦ), забывают об одной простой вещи: все эти священники, вне зависимости от ранга – они просто люди, со всеми людскими слабостями и гадостями. Они так же продаются, они так же угодничают и подхалимничают, они так же обманывают и воруют, как и другие. Не все, но большинство.

Армия поклонников Путина, воспитанная духовными отцами главного обманщика Кирилла (Гундяева), очень велика. И эти люди – они такие же, как и вы. Они не плохие, просто они поверили не тем, а глаза им открыть на то, что происходит со страной и кто такой на самом деле почти “святой” уже Путин, сложнее, чем вам. И эти люди рано или поздно могут поддержать любое начинание власти – надо просто сделать жизнь людей ещё более невыносимой, а потом дать им немного еды и денег.

И тогда Путин станет кем угодно – хоть святым, хоть спасителем. Не забывайте, что Путин – он ужасно верующий товарищ, верующий напоказ. Вот и Бога в Конституцию ввёл. Без такой сноски-то Его как бы и не было, а теперь Он есть – персональный путинский Бог, наверное. Вам всё ещё смешно? Когда-то людям в других странах и в другие времена тоже было сначала смешно, когда тираны только приходили к власти, а потом, когда им начинали поклоняться почти как божествам, смешно уже не было. А иногда и смеяться уже некому было.

Чтобы стать святыми при жизни, достаточно будет Путину, Матвиенко, Шойгу, Патрушеву и прочим пририсовать нимбы над головами. Можно квадратные нимбы, пока они живы. Вот и новые святые, очень современно. Для этого и не нужно умирать. Ну а если выделить одного Путина – то ему кружок вместо квадрата пририсовать. Ведь он же один спаситель. Можно потом и календарь новый ввести – начать летоисчисление от его рождения, как это было сделано в Северной Корее (от рождения Ким Ир Сена). И нулевой год не нужен – всё и так уже “обнулилось”.

Жаль, что мозаику уже убрали. Просто оказалось немного рановато. Не созрел ещё народ...