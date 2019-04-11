Крушил вагон метро на ходу: сеть взорвало вирусное видео с "российским Халком"

В российском Санкт-Петербурге парень устроил дебош в метро, разбив окно и открыв силой дверь вагона. Вирусное видео тут же распространили в сети.

В частности, соответствующий ролик появился и в YouTube. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как россиянин в ярости размахивал ногами и буквально вылетел из вагона прямо на ходу.

По информации Telegram-канала U_news, парня, который попал на камеру, зовут Алексей Аверченков. Его вес –130 кг. Как рассказал отец "Халка", у сына проблемы в личной жизни, к тому же, в тот день он разбил автомобиль.

Скриншот из видео

Алексей Аверченков Telegram-канал U_news

Алексей Аверченков Telegram-канал U_news

Отмечается также, что в момент своей выходки в метрополитене молодой человек был трезв, он якобы просто снимал стресс.

При этом, знакомые описали парня вспыльчивым и задиристым, воспитатели даже связывали его в детском саду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянин устроил пьяный дебош в самолете по пути в Анталью.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.