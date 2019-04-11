Крушил вагон метро на ходу: сеть взорвало вирусное видео с "российским Халком"

В российском Санкт-Петербурге парень устроил дебош в метро, разбив окно и открыв силой дверь вагона. Вирусное видео тут же распространили в сети.
В частности, соответствующий ролик появился и в YouTube. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, как россиянин в ярости размахивал ногами и буквально вылетел из вагона прямо на ходу.
По информации Telegram-канала U_news, парня, который попал на камеру, зовут Алексей Аверченков. Его вес –130 кг. Как рассказал отец "Халка", у сына проблемы в личной жизни, к тому же, в тот день он разбил автомобиль.
Скриншот из видео
Алексей Аверченков
Telegram-канал U_news
Алексей Аверченков
Telegram-канал U_news
Отмечается также, что в момент своей выходки в метрополитене молодой человек был трезв, он якобы просто снимал стресс.
При этом, знакомые описали парня вспыльчивым и задиристым, воспитатели даже связывали его в детском саду.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянин устроил пьяный дебош в самолете по пути в Анталью.
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