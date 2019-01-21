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Крушение Boeing на Донбассе: в России цинично ответили на гибель МН17

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Генеральная прокуратура России заявила, что не будет допрашивать россиян по делу крушения малазийского Boeing МН17.

Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко сообщил, что нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о причастности россиян к этой катастрофе, передает РИА "Новости".

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"Да, мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Так же, как и слышали опровержения этой информации – и самими, так сказать, "обвиняемыми", и другими журналистами. Важно одно – на сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing. В этой связи, нет никаких оснований для допроса кого-либо из наших граждан по данному делу", – сказал Винниченко.

Отметим, что международная Совместная следственная группа (JIT), изучающая обстоятельства катастрофы, сообщила о двух причастных россиян - "Дельфин" и "Орион". Издание Bellingcat сообщило, что установило их личности: генерал-полковник Николай Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа РФ, и Олег Иванников, высокопоставленный офицер ГРУ.

МН17

МН17

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур сбили 17 июля 2014 года на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры Евросоюза призвали Россию признать ответственность за авиакатастрофу MH17.

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Крым Андрей
Крым Андрей
А кто такой, этот самый Bellingcat, что его слова о ком-то там причастном, должны быть рассмотрены прокуратурой РФ??? А кто такой Совместная Следственная Группа, что её слова должны иметь хоть какой-то вес? Он свидетелем происшествия был?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
После того, как на брифинге были представлены документы по ракете и озвучены результаты исследования "доказательств", куда-то пропали все расследователи...
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
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