Крушение Boeing на Донбассе: в России цинично ответили на гибель МН17

Генеральная прокуратура России заявила, что не будет допрашивать россиян по делу крушения малазийского Boeing МН17.

Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко сообщил, что нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о причастности россиян к этой катастрофе, передает РИА "Новости".

"Да, мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Так же, как и слышали опровержения этой информации – и самими, так сказать, "обвиняемыми", и другими журналистами. Важно одно – на сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing. В этой связи, нет никаких оснований для допроса кого-либо из наших граждан по данному делу", – сказал Винниченко.

Отметим, что международная Совместная следственная группа (JIT), изучающая обстоятельства катастрофы, сообщила о двух причастных россиян - "Дельфин" и "Орион". Издание Bellingcat сообщило, что установило их личности: генерал-полковник Николай Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа РФ, и Олег Иванников, высокопоставленный офицер ГРУ.

МН17

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур сбили 17 июля 2014 года на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры Евросоюза призвали Россию признать ответственность за авиакатастрофу MH17.

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