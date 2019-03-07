Кровавая расправа над семьей в Москве: появились подробности

Женщину и 5-летнего ребенка, в убийстве которых в Москве обвиняют отца семейства, сына крымского писателя Савву Никитина, в скором времени похоронят в Украине.
Убитая была родом из Днепропетровской области. Об этом сообщает "КП в Украине".
Отмечается, что мать женщины, которая работает педиатром в Кривом Роге, уже выехала в Москву для того, чтобы забрать тела дочери и внука, которых решила похоронить дома.
Савва Никитин с убитыми женой и сыном
Life.ru
Сам Никитин находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского и дает показания следствию. Поскольку врачи не обнаружили у крымчанина психических расстройств, ему предъявят обвинение в убийстве и растлении малолетнего сына. Никитину грозит до 20 лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тела женщины и 5-летнего ребенка с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы 2 марта. С ними расправился супруг, после чего попытался покончить с собой.
Мужчина наносил удары ножом и отверткой. У мальчика на теле нашли 62 ранения. На полу квартиры были замечены надписи "Я тебя породил, я тебя и убью".
Перед кровавой расправой женщина успела отправить SMS-сообщение. Она предупредила, что опоздает на работу.
Подозреваемый в убийстве оказался сыном писателя из Крыма.
Также выяснилось, что подозреваемый более трех лет работал пожарным в МЧС Украины.
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