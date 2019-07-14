Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с главой России Владимиром Путиным один на один.

На их встрече "обязательно должны присутствовать страны-подписанты Будапештского меморандума, которые гарантировали Украине территориальную целостность, а теперь стыдливо от них отмахиваются", уверен финансовый аналитик, а в прошлом советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Будет ли российский президент нападать на Украину и почему он мечтает умереть своей смертью, читайте во второй части его интервью OBOZREVATEL. В первой части разговора речь шла о том, почему Украина тоже виновата в процессе по возвращению России, которая так и не прекратила свою агрессию, в международное сообщество.

– Новая команда президента Зеленского сможет решить внешнеполитические вызовы, если учесть, что политического опыта у них мало, особенно в международке?

– Перед командой Зеленского стоит эпохальная задача, от которой зависит само существование Украины как независимого государства: убрать с политической арены ту "элиту", которая управляла страной последние 28 лет.

Вторая проблема – это катастрофическая некомпетентность этой "элиты" и ее управленческого аппарата. Вот куда не посмотришь… На пост министра обороны назначается мент со средним ментовским образованием. И это в разгар боевых действий против агрессора. На должность руководителя СБУ – учитель по образованию, который опыта в разведке и контрразведке не имеет, а работа по линии "защиты конституционного строя" – это не плюс, а большой минус. На должность главы МИДа поставлен физик-математик, как будто нет в Украине хороших дипломатов. И все это во время, когда решается вопрос о самом существовании Украины. Я не люблю конспирологических теорий, но объективно все это сильно смахивает на спецоперацию против государства. И вот это все Зеленскому нужно искоренить.

Юрий Швец Korrespondent.net

– Он справится?

– Все зависит от того, кого он призначит на ключевые должности. Я понимаю желание любого президента иметь на этих должностях близких ему людей, но для этого есть соответствующая международная практика. Есть британская система, где министры приходят и уходят, как политические назначенцы, но в каждом ведомстве есть постоянный секретарь, который и ведет всю текущую работу.

Сталин был параноидальной личностью, но даже он, когда жареный петух клюнул, поставил во главе армии профессиональных людей вместо клоунов с пышными усами и шашкой на боку.

Вопрос можно решить. Другое дело – хотят ли в команде Зеленского это делать. Давайте будем смотреть, кого он назначит на основные должности. Мне кажется, что в некоторых случаях спасение можно искать так, как наши умные предки сделали: пошли к варягам и пригласили их, скажем так, на административное управление. Посмотрите на Прибалтику. Она меньше находилась в составе СССР, чем Украина, и, тем не менее, взяли себе на руководящие должности людей то ли в Штатах, то ли в Канаде.

На некоторые должности, чтобы заставить их работать, как предусмотрено Конституцией, а не для личного обогащения, однозначно нужно пригласить иностранцев.

Новости Путин фактически заключил сделку с Зеленским

Когда-то на должность генерального прокурора претендовал американец, который работал в прокуратуре США. Но компрадорская бюрократия спустила этот конкурс на тормозах. А жаль. Такой человек был бы очень полезен для Украины, хотя бы по двум критериям. Во-первых, он профессионал, а не бывший комсомольский работник, а во-вторых – он не обременен связями в Украине.

Возьмите вы сейчас любого украинца, посадите его на эту должность, и на следующее утро к нему потянутся с интересными предложениями. И на этом все надежды на позитивные перемены в стране очередной раз рухнут.

И вообще, что касается команды Зеленского, есть один разведпризнак, как определить, что он может сделать и какие у него его намерения. Это господин Медведчук.

– Да, он собирается в Раду.

– Ну, за ту политсилу, в которой идет Медведчук на выборы, может голосовать только клинический идиот или пятая колонна Кремля. Напомню вам, кто такой Медведчук. Это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом "Соколовский" и человек, который приобрел новые возможности и новое дыхание с тех пор, как стал кумом Путина. На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ – ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук. Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране. Причем, учитывая круг его связей, это ценнейшая информация.

Виктор Медведчук и Владимир Путин www.globallookpress.com

К счастью, советы, которые он дает Путину, часто приводят к обратным результатам, но как агент-информатор Медведчук бесценен.

Далее, это агент-вербовщик. Он вербует людей в качестве агентов Кремля. Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов. Вот как он за последние пару лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет войну против агрессора, агентом которого он является?! Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах.

Наконец, это важный канал реализации активных мероприятий Кремля, которые он транслирует через подконтрольные телеканалы.

Так вот вам разведпризнак: если Медведчук беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем.

Поэтому команде Зеленского необходимо в срочном порядке принять закон об иностранных агентах. Для этого можно использовать опыт США, где такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной.

Такой закон необходим Украине как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны совершенно безнадежно.

– Новая украинская власть посылает сигналы Путину о возможных переговорах. Чего бы хотел Кремль от Зеленского и от Украины сейчас?

– Переговоры с Путиным бесполезны не только для Зеленского, но и для любого западного лидера. Путин – патологический лжец, к тому же страдающий сильным психическим расстройством. Говорить с ним не только бесполезно, но и контрпродуктивно. Хотя наблюдать за пациентом надо. Поэтому западным лидерам стоит разработать график дежурств по палате. Раз в месяц кто-то из стран НАТО должен встречаться с ним и оценивать состояние пациента. Что касается Зеленского, то встреча с Путиным будет для него абсолютно вредным делом. Россия обязательно использует ее исключительно в пропагандистских целях.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Обозреватель

Зеленский должен принимать участие в международных встречах, где одной стороной будет Россия в лице Путина, а с другой стороны я бы выбрал ту группу, которая в свое время подмахнула Будапештский меморандум и с тех пор как-то стыдливо делает вид, что не взяла никаких обязательств в отношении Украины.

– Что Путин будет делать дальше в Украине? Будет ли продолжать агрессию или все-таки начнет реальную войну? Когда отдаст Донбасс и Крым?

– Крым вернется в Украину так же, как вернули себе независимость прибалтийские государства. Кто бы мог бы еще в середине 80-х представить, что страны Прибалтики когда-нибудь станут независимыми? Тем не менее это свершилось. Россия – это умирающее государство, и каждый день пребывания Путина у власти – это новый гвоздь в крышку гроба этой страны.

В тоже время у России большая территория, а терпеливость русского народа бесконечна. Об этом еще российские поэты в начале 19-го века писали: “Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ". А второй горько смеялся: “К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь”. Так что готовность российского народа терпеть, когда его режут и стригут, легендарна. Добро пожаловать в "русский мир", куда зовет Медведчук, сотоварищи!

Сколько времени это продлится? Думаю, что, по историческим меркам, недолго. Режим Путина может существовать только при наличии большого количества халявных денег, а они возможны только при сверхвысоких ценах на нефть и газ.

Но этот ручеек уже усыхает, и вся халабуда уже шатается.

Поверьте, это происходит очень быстро. Я наблюдал крах СССР изнутри, находясь в одном из основных нервных центров государства. При этом наши "щупальца" простирались практически во все институты страны, включая аппарат ЦК КПСС. Так вот, в 1988-м СССР еще мерялся ракетами с США. В 1989-м уже пошел с протянутой рукой просить кредитов. А в августе 1991-го он рухнул за три дня.

Все зависит от того, когда уровень идиотизма в политике и экономике достигнет критической отметки. В Москве он стремительно приближается к этому. Поэтому возвращение Крыма связано с умиранием России как большого государства. Но это не означает, что нужно сидеть и ждать, пока гнилое яблоко упадет на землю. Огромную помощь в возвращении Крыма сделало бы превращение Украины в экономически процветающее государство, как Южная Корея превратилась в сверкающую витрину на границе с Северной Кореей. Но пока с этим делом, как вы знаете, туго. Хотя для этого у Украины есть все необходимое. Нужно убрать с арены компрадорскую "элиту", и процесс пойдет.

Декларацию независимости США в свое время подписало 56 человек. Найдите по всему миру полсотни честных, неподкупных украинских профессионалов, дайте им возможность управлять Украиной, и она станет другим государством.

– А Донбасс?

– Что касается Донбасса, то тут Путин может играть на двух досках. Первое, это тлеющий конфликт, который может использоваться Кремлем для давления на Украину в течение очень долгого времени. Но возможен и другой вариант: втюрить Донбасс, как раковую опухоль, обратно в Украину под руководством гауляйтера Медведчука. Думаю, что второй вариант более опасен, чем первый.

– Путин будет нападать на Украину? Кстати, войной он грозит всему миру.

– Путин – гопник, а его страна – это страна-гопник. Я не шучу. В психологии гопника очень важны понты, и вооруженные силы путинской России созданы для понтов. Когда Путин применял их? Против Грузии, против Украины, когда у этих стран фактически не было никакой армии. В Сирию послал авиацию, рассчитывая, что никто по ней не будет стрелять. Первый же выстрел турецкого самолета – и нет российского Су-24.

Владимир Путин Телеканал 24

Поэтому путинская армия хороша, пока по ней никто не стреляет. Россия не способна на боевые действия, которые чреваты массовой гибелью военнослужащих регулярной армии, а количество генетического мусора в виде наемников у Путина все-таки ограничено. К тому же он понял, что санкции США и ЕС – это серьезно, а новая агрессия может ужесточить их до критического уровня.

Поэтому нынешняя стратегия Кремля – это перевод "горячей" войны против Украины на рельсы спецоперации по подрыву страны изнутри через коррупцию, эту ахиллесову пяту украинской "элиты". И главной ударной силой такой спецоперации является Медведчук-"Соколовский". Поэтому все, кто с ним работают, так или иначе задействованы в этой новой фазе войны против Украины. И именно поэтому принятие закона об иностранных агентах – это важнейший вопрос национальной безопасности.

– Путина обвиняют во многочисленных преступлениях, что он устраивает войны, убивая сотни людей по всему миру. Чисто по-человечески ему их не жалко?

– Путин – плохо образованный и психически ущербный человек. Его сознание и психика не отягощены всякими интеллигентскими "штучками" вроде угрызений совести. Его "университеты" прошли в бандитском Петербурге в первой половине 1990-х годов, где он с другими чиновниками был на подхвате у бандитов. Там кровь лилась рекой, и это считалось круто. Поэтому сейчас никаких угрызений совести он не испытывает, поскольку само понятие совести ему чуждо. В то же время он патологически труслив, когда речь заходит о собственной персоне. Посмотрите, какой армией охранников он себя окружил. Даже у параноидального Сталина столько не было.

– Если подытожить, то по сути, репутация Путина в мире – это циничный убийца. Как он закончит свою жизнь?

– Все циничные убийцы так или иначе заканчивают плохо. Да и сейчас ему не очень хорошо, хотя он и хорохорится.

По сути, самая большая мечта Путина сейчас – это умереть своей смертью. И с этим он живет каждый день. Какое уж тут счастье?

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