Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист Все статьи автора

Кровь лилась рекой. Для Путина это было круто – сокурсник президента России

22.2т Читать материал на украинском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с главой России Владимиром Путиным один на один.

На их встрече "обязательно должны присутствовать страны-подписанты Будапештского меморандума, которые гарантировали Украине территориальную целостность, а теперь стыдливо от них отмахиваются", уверен финансовый аналитик, а в прошлом советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Будет ли российский президент нападать на Украину и почему он мечтает умереть своей смертью, читайте во второй части его интервью OBOZREVATEL. В первой части разговора речь шла о том, почему Украина тоже виновата в процессе по возвращению России, которая так и не прекратила свою агрессию, в международное сообщество.

– Новая команда президента Зеленского сможет решить внешнеполитические вызовы, если учесть, что политического опыта у них мало, особенно в международке?

– Перед командой Зеленского стоит эпохальная задача, от которой зависит само существование Украины как независимого государства: убрать с политической арены ту "элиту", которая управляла страной последние 28 лет.

Вторая проблема – это катастрофическая некомпетентность этой "элиты" и ее управленческого аппарата. Вот куда не посмотришь… На пост министра обороны назначается мент со средним ментовским образованием. И это в разгар боевых действий против агрессора. На должность руководителя СБУ – учитель по образованию, который опыта в разведке и контрразведке не имеет, а работа по линии "защиты конституционного строя" – это не плюс, а большой минус. На должность главы МИДа поставлен физик-математик, как будто нет в Украине хороших дипломатов. И все это во время, когда решается вопрос о самом существовании Украины. Я не люблю конспирологических теорий, но объективно все это сильно смахивает на спецоперацию против государства. И вот это все Зеленскому нужно искоренить.

Юрий Швец

Юрий Швец

Korrespondent.net

– Он справится?

– Все зависит от того, кого он призначит на ключевые должности. Я понимаю желание любого президента иметь на этих должностях близких ему людей, но для этого есть соответствующая международная практика. Есть британская система, где министры приходят и уходят, как политические назначенцы, но в каждом ведомстве есть постоянный секретарь, который и ведет всю текущую работу.

Сталин был параноидальной личностью, но даже он, когда жареный петух клюнул, поставил во главе армии профессиональных людей вместо клоунов с пышными усами и шашкой на боку.

Вопрос можно решить. Другое дело – хотят ли в команде Зеленского это делать. Давайте будем смотреть, кого он назначит на основные должности. Мне кажется, что в некоторых случаях спасение можно искать так, как наши умные предки сделали: пошли к варягам и пригласили их, скажем так, на административное управление. Посмотрите на Прибалтику. Она меньше находилась в составе СССР, чем Украина, и, тем не менее, взяли себе на руководящие должности людей то ли в Штатах, то ли в Канаде.

На некоторые должности, чтобы заставить их работать, как предусмотрено Конституцией, а не для личного обогащения, однозначно нужно пригласить иностранцев.

Новости
Путин фактически заключил сделку с Зеленским

Когда-то на должность генерального прокурора претендовал американец, который работал в прокуратуре США. Но компрадорская бюрократия спустила этот конкурс на тормозах. А жаль. Такой человек был бы очень полезен для Украины, хотя бы по двум критериям. Во-первых, он профессионал, а не бывший комсомольский работник, а во-вторых – он не обременен связями в Украине.

Возьмите вы сейчас любого украинца, посадите его на эту должность, и на следующее утро к нему потянутся с интересными предложениями. И на этом все надежды на позитивные перемены в стране очередной раз рухнут.

И вообще, что касается команды Зеленского, есть один разведпризнак, как определить, что он может сделать и какие у него его намерения. Это господин Медведчук.

– Да, он собирается в Раду.

– Ну, за ту политсилу, в которой идет Медведчук на выборы, может голосовать только клинический идиот или пятая колонна Кремля. Напомню вам, кто такой Медведчук. Это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом "Соколовский" и человек, который приобрел новые возможности и новое дыхание с тех пор, как стал кумом Путина. На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ – ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук. Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране. Причем, учитывая круг его связей, это ценнейшая информация.

Виктор Медведчук и Владимир Путин

Виктор Медведчук и Владимир Путин

www.globallookpress.com

К счастью, советы, которые он дает Путину, часто приводят к обратным результатам, но как агент-информатор Медведчук бесценен.

Далее, это агент-вербовщик. Он вербует людей в качестве агентов Кремля. Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов. Вот как он за последние пару лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет войну против агрессора, агентом которого он является?! Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах.

Наконец, это важный канал реализации активных мероприятий Кремля, которые он транслирует через подконтрольные телеканалы.

Так вот вам разведпризнак: если Медведчук беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем.

Новости
Санкции против России снимут, а Путин вернется в мировое сообщество – Пионтковский

Поэтому команде Зеленского необходимо в срочном порядке принять закон об иностранных агентах. Для этого можно использовать опыт США, где такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной.

Такой закон необходим Украине как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны совершенно безнадежно.

– Новая украинская власть посылает сигналы Путину о возможных переговорах. Чего бы хотел Кремль от Зеленского и от Украины сейчас?

– Переговоры с Путиным бесполезны не только для Зеленского, но и для любого западного лидера. Путин – патологический лжец, к тому же страдающий сильным психическим расстройством. Говорить с ним не только бесполезно, но и контрпродуктивно. Хотя наблюдать за пациентом надо. Поэтому западным лидерам стоит разработать график дежурств по палате. Раз в месяц кто-то из стран НАТО должен встречаться с ним и оценивать состояние пациента. Что касается Зеленского, то встреча с Путиным будет для него абсолютно вредным делом. Россия обязательно использует ее исключительно в пропагандистских целях.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Обозреватель

Зеленский должен принимать участие в международных встречах, где одной стороной будет Россия в лице Путина, а с другой стороны я бы выбрал ту группу, которая в свое время подмахнула Будапештский меморандум и с тех пор как-то стыдливо делает вид, что не взяла никаких обязательств в отношении Украины.

– Что Путин будет делать дальше в Украине? Будет ли продолжать агрессию или все-таки начнет реальную войну? Когда отдаст Донбасс и Крым?

– Крым вернется в Украину так же, как вернули себе независимость прибалтийские государства. Кто бы мог бы еще в середине 80-х представить, что страны Прибалтики когда-нибудь станут независимыми? Тем не менее это свершилось. Россия – это умирающее государство, и каждый день пребывания Путина у власти – это новый гвоздь в крышку гроба этой страны.

В тоже время у России большая территория, а терпеливость русского народа бесконечна. Об этом еще российские поэты в начале 19-го века писали: “Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ". А второй горько смеялся: “К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь”. Так что готовность российского народа терпеть, когда его режут и стригут, легендарна. Добро пожаловать в "русский мир", куда зовет Медведчук, сотоварищи!

Новости
Путин почувствовал вкус крови и будет делать все, что захочет — Гарри Каспаров

Сколько времени это продлится? Думаю, что, по историческим меркам, недолго. Режим Путина может существовать только при наличии большого количества халявных денег, а они возможны только при сверхвысоких ценах на нефть и газ.

Но этот ручеек уже усыхает, и вся халабуда уже шатается.

Поверьте, это происходит очень быстро. Я наблюдал крах СССР изнутри, находясь в одном из основных нервных центров государства. При этом наши "щупальца" простирались практически во все институты страны, включая аппарат ЦК КПСС. Так вот, в 1988-м СССР еще мерялся ракетами с США. В 1989-м уже пошел с протянутой рукой просить кредитов. А в августе 1991-го он рухнул за три дня.

Все зависит от того, когда уровень идиотизма в политике и экономике достигнет критической отметки. В Москве он стремительно приближается к этому. Поэтому возвращение Крыма связано с умиранием России как большого государства. Но это не означает, что нужно сидеть и ждать, пока гнилое яблоко упадет на землю. Огромную помощь в возвращении Крыма сделало бы превращение Украины в экономически процветающее государство, как Южная Корея превратилась в сверкающую витрину на границе с Северной Кореей. Но пока с этим делом, как вы знаете, туго. Хотя для этого у Украины есть все необходимое. Нужно убрать с арены компрадорскую "элиту", и процесс пойдет.

Новости
Власть в России сгниет заживо. Будет вонять долго и очень неприятно – российский музыкант

Декларацию независимости США в свое время подписало 56 человек. Найдите по всему миру полсотни честных, неподкупных украинских профессионалов, дайте им возможность управлять Украиной, и она станет другим государством.

– А Донбасс?

– Что касается Донбасса, то тут Путин может играть на двух досках. Первое, это тлеющий конфликт, который может использоваться Кремлем для давления на Украину в течение очень долгого времени. Но возможен и другой вариант: втюрить Донбасс, как раковую опухоль, обратно в Украину под руководством гауляйтера Медведчука. Думаю, что второй вариант более опасен, чем первый.

– Путин будет нападать на Украину? Кстати, войной он грозит всему миру.

– Путин – гопник, а его страна – это страна-гопник. Я не шучу. В психологии гопника очень важны понты, и вооруженные силы путинской России созданы для понтов. Когда Путин применял их? Против Грузии, против Украины, когда у этих стран фактически не было никакой армии. В Сирию послал авиацию, рассчитывая, что никто по ней не будет стрелять. Первый же выстрел турецкого самолета – и нет российского Су-24.

Владимир Путин

Владимир Путин

Телеканал 24

Поэтому путинская армия хороша, пока по ней никто не стреляет. Россия не способна на боевые действия, которые чреваты массовой гибелью военнослужащих регулярной армии, а количество генетического мусора в виде наемников у Путина все-таки ограничено. К тому же он понял, что санкции США и ЕС – это серьезно, а новая агрессия может ужесточить их до критического уровня.

Поэтому нынешняя стратегия Кремля – это перевод "горячей" войны против Украины на рельсы спецоперации по подрыву страны изнутри через коррупцию, эту ахиллесову пяту украинской "элиты". И главной ударной силой такой спецоперации является Медведчук-"Соколовский". Поэтому все, кто с ним работают, так или иначе задействованы в этой новой фазе войны против Украины. И именно поэтому принятие закона об иностранных агентах – это важнейший вопрос национальной безопасности.

– Путина обвиняют во многочисленных преступлениях, что он устраивает войны, убивая сотни людей по всему миру. Чисто по-человечески ему их не жалко?

– Путин – плохо образованный и психически ущербный человек. Его сознание и психика не отягощены всякими интеллигентскими "штучками" вроде угрызений совести. Его "университеты" прошли в бандитском Петербурге в первой половине 1990-х годов, где он с другими чиновниками был на подхвате у бандитов. Там кровь лилась рекой, и это считалось круто. Поэтому сейчас никаких угрызений совести он не испытывает, поскольку само понятие совести ему чуждо. В то же время он патологически труслив, когда речь заходит о собственной персоне. Посмотрите, какой армией охранников он себя окружил. Даже у параноидального Сталина столько не было.

– Если подытожить, то по сути, репутация Путина в мире – это циничный убийца. Как он закончит свою жизнь?

– Все циничные убийцы так или иначе заканчивают плохо. Да и сейчас ему не очень хорошо, хотя он и хорохорится.

По сути, самая большая мечта Путина сейчас – это умереть своей смертью. И с этим он живет каждый день. Какое уж тут счастье?

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Российско-украинский конфликт Российская военная угроза Санкции против России Война на Донбассе Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Виктор Медведчук
Место
Россия
Теги
Новости России война Выборы 2019
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
19
27
Смешно
51
Интересно
10
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Портников Николай
Портников Николай
Я еще слышал, что Путин младенцев ест, лично проводит эвтаназию, а любимое его чтение перед сном - похоронки и некрологи.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
По сути, самая большая мечта Путина сейчас – это умереть своей смертью. И с этим он живет каждый день. Какое уж тут счастье ? Алени, подарите своему президенту счастье или ... Это счастье ждёт вас всех !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
“Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ". А второй горько смеялся: “К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь”. Печально, но прошло столько лет, а стадо - осталось стадом ! А теперь представьте не уважаемые братья, какая судьба вас и ваших детей ждёт ? И это - не фантазии поэтов !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Интересно, нерабов к тому времени вернут прежним хозяевам -пшекам и угорцам с румынами? Или новым продадут из америци,як негров
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Макарский Александр, ты к счастью готов ? Будь счастлив ! Но по-русски ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel