Литературоцентричное.

Егор Жуков, которого сегодня не посмели посадить в тюрьму, освободил себя сам. Тем, что написал очень сильный и искренний текст, произнесенный в последнем слове.

Вот прочтите:

"... Я действительно желаю видеть в своих гражданах два этих качества - ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человечеству. Это мое желание - еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит, и к безответственности. Ровно так же насилие не ведет к любви.

И все же, несмотря на все преграды, я ни на секунду не сомневаюсь, что мое желание исполнится. Я смотрю вперед, за горизонт годов, и вижу Россию, наполненную ответственными и любящими людьми. Это будет по-настоящему счастливое место. Пусть каждый себе представит такую Россию. И пусть этот образ руководит вами и вашей деятельностью так же, как он руководит мной.

В заключение скажу следующее. Если сегодня суд все же примет решение, что эти слова сейчас произносит действительно опасный преступник, ближайшие годы моей жизни будут наполнены лишениями и невзгодами. Но я смотрю на ребят, с которыми меня свело "московское дело", - на Костю Котова, на Самариддина Раджабова - и вижу улыбки на их лицах. Леша Миняйло и Даня Конон в минуты нашего недолгого общения в СИЗО никогда не позволяли себе жаловаться на жизнь. Я постараюсь последовать их примеру. Я постараюсь радоваться тому, что мне выпал этот шанс - пройти испытание во имя близких мне ценностей. В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону. Спасибо".

Проходят века, сменяются поколения , а такие мальчики в России не переводятся. На них и надежда".

До сердца и ума доходят не просто правильные, а правильно сказанные слова. Лично я включился в эту историю (вообще-то одну из многих), когда прочитал в тексте совсем юного человека про "ответственность за себя" и "любовь к слабому" - как жизненную позицию. Это очень красивая, точная формула. Упечь автора таких слов за решетку для режима значило бы создать себе проблему.

Многие ощутили в этом тексте нечто важное, на что нельзя не отозваться. В интернете возникла стихийная кампания. У суда сегодня собралась большая толпа. Потому крокодил и расцепил челюсти.

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