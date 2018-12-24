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Смерть Путина станет толчком: Россию припугнули окончательным развалом

4.1тЧитать материал на украинском

Внутренний системный кризис уже буквально "стучится в дверь" РФ. Но пока что эта проблема старательно прикрывается российскими СМИ.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил блогер и журналист Кирилл Сазонов. По его словам, сейчас Россия удерживается одним целым только благодаря усилиям президента Владимира Путина.

"И смерть Путина послужит катализатором. Потому что, с одной стороны, на Кавказе куча проблем. С другой стороны, Китай уже претендует на часть Сибири и вполне может её захватить. Большие проблемы в Ингушетии и в Чечне. Главное, чтобы нас не засыпало осколками этой башни, когда она начнет падать", – перечислил Сазонов.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин публично и официально признался в аннексии Россией Крыма. А на расширенной коллегии Министерства обороны РФ пригрозил всему миру "не имеющим аналогов оружием".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Кирилл СазоновВладимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
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Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
Фразой "Смотри, Россия разваливается!" среднестатистического хохла можно обмануть до шестисот раз в день..
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3
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Xoзяин Xoхлов, ))))))) в точку
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Слесарь Виктор Петрович предрёк развал украине
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1
3
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Конец Путина в устах Сазонова.
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