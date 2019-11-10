"Переборщил с садизмом": криминалист раскрыл подноготную кровавого убийства в Питере

Преподаватель истории из Санкт-Петербурга (Россия) Олег Соколов мог совершить жесткое убийство своей студентки-любовницы Анастасии Ещенко спонтанно и непреднамеренно.

Ведь обстоятельства преступления не похожи на то, что подозреваемый планировал все заранее, сказал в комментарии для "360" криминалист Михаил Игнатов.

"Когда человек хладнокровно кого-то убивает, но все это планирует, он это осуществляет не в своей квартире, уверяю вас. Это происходит где-то в другом безлюдном месте, где уже проще избавиться от тела. Или просто банально закопать, или спустить в речку, или пруд с каким-то грузом, то есть просто избавиться от улик. Есть такая поговорка – нету тела, нету дела", – рассказал эксперт.

"Возможно, он переборщил со своим садизмом, возможно, он начал избивать девушку без умысла убить, затем это перешло в более серьезные формы, и он просто уже не отдавал отчет своим действиям. Он убил и не понял, что убил", – добавил Игнатов.

Кроме того, криминалист подчеркнул, что убийцы так не избавляются от тела. Обычно это происходит в каком-то безлюдном месте, а то, что сделал Соколов, "нормальный человек никогда не сможет воспринимать". Он уверен, что психиатрическая экспертиза обнаружит отклонения в поведении Соколова. "То, что он был в состоянии невменяемости, это можно смело сказать", – уверен криминалист.

Игнатов также выразил мнение, что человек не может совершить убийство столь жестоко, если раньше не проявлял агрессию. По словам Игнатова, если бы к поведению Соколова присмотрелись бы получше, преступления могло бы не быть.

Анастасия Ещенко и Олег Соколов Telegram-канал "Подъем"

"Я не думаю, что у него это случилось первый раз, спонтанно и сразу так жестоко. Я слышал, что на него и раньше поступали сигналы, что он избивал девушек, женщин, на него писали заявления в отделение полиции, и никто никаких мер не принял. Он понял и уверовал в свою безнаказанность, неуязвимость, и это привело к такому тяжкому последствию. Если бы его после первого заявления привлекли к ответственности, хотя бы к небольшой ответственности, он бы уже не совершил подобного преступления", — заметил Игнатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

Позже выяснилось, что Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

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