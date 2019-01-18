МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Кричуща ситуація в спецназі Росгвардії

1.5тЧитать материал на украинском

Порушена кримінальна справа проти заступника командира спецназу.

Військові слідчі порушили кримінальну справу проти заступника командира спецназу "Авангард" Росгвардії полковника Олега Кондратьєва, якого підозрюють в прийомі 30 тон гнилої картоплі.

Новости
Россия вступила на минное поле

За версією слідства, в липні 2018 року, обіймаючи посаду начальника тилу бригади, полковник Кондратьєв перевищив свої службові повноваження, віддав наказ підлеглим офіцерам 356 окремого батальйону матеріального забезпечення прийняти на склад 30 тон картоплі "з ураженням поверхні клубня мокрої та сухої гнилі".

Слідство веде Головне воєнне слідче управління СКР РФ.

Така ситуація є кричущою, оскільки спецназ Росгвардії вважається найбільш підготовленою силовою структурою Російської Федерації.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
9
Смешно
1
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги