Порушена кримінальна справа проти заступника командира спецназу.

Військові слідчі порушили кримінальну справу проти заступника командира спецназу "Авангард" Росгвардії полковника Олега Кондратьєва, якого підозрюють в прийомі 30 тон гнилої картоплі.

Новости Россия вступила на минное поле

За версією слідства, в липні 2018 року, обіймаючи посаду начальника тилу бригади, полковник Кондратьєв перевищив свої службові повноваження, віддав наказ підлеглим офіцерам 356 окремого батальйону матеріального забезпечення прийняти на склад 30 тон картоплі "з ураженням поверхні клубня мокрої та сухої гнилі".

Слідство веде Головне воєнне слідче управління СКР РФ.

Така ситуація є кричущою, оскільки спецназ Росгвардії вважається найбільш підготовленою силовою структурою Російської Федерації.

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