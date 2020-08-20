Кричал от боли: "отравленного" Навального засняли в аэропорту и самолете

В сети появилось душераздирающее видео из аэропорта и самолета с вероятно отравленным российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Запись опубликовал пользователь Павел Лебедев на своей странице в Instagram. Мужчина летел одним рейсом с Навальным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Летел в одном самолете с Алексеем Навальным в Москву. В начале полета он ушел в туалет и не вернулся. Ему стало очень плохо. Его еле откачали и он до сих пор кричит от боли. Что с ним – точно не говорят. Сейчас посадили в Омске, приехала скорая", – написал свидетель инцидента.

На опубликованном видео Навальный пьет чай в аэропорту. Затем слышно, как он кричит в самолете и к нему направляются медики.

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