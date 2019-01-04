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Злой одессит
Злой одессит
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Кремлю есть чего опасаться: Россия исчезнет с рынка нефти

3.6т

О том, что в Российской Федерации истощаются имеющиеся месторождения нефти, и после пиковых показателей добычи, намеченных на 2020-2021 года, начнется стремительный спад, говорилось и писалось неоднократно.

Причем не только аналитиками и экспертами в “одном лице”, а отмечалось в исследованиях крупных и заслуживающих уважения компаний, аналитических бюро и даже официальных структур самой РФ. Да, в данном случае я имею в виду Минприроды России, в котором бьют тревогу уже не первый год.

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Дело в том, что Министерство природы РФ, как никакое другое знающее о плачевном состоянии месторождений в России, представило накануне Нового года на рассмотрение правительства “Стратегию минерально-сырьевой базы до 2035 года”. Что интересно, согласно данным исследования, представленным в этой стратегии, в 2025 году Россия окажется в точке невозврата, когда начнется необратимый процесс деградации нефтедобывающей отрасли в стране.

По сути, падение добычи нефти в России превысит до 2035 года 55%, и сократится с нынешних, рекордных 11,4 млн баррелей в сутки, до 6,3 млн баррелей в сутки, и даже меньше. А это уже полная катастрофа для РФ, и вот почему.

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Дело в том, что Россия для своих нужд потребляет около 6 млн баррелей нефти в сутки. Остальное уходит на экспорт, который вместе с прибылью от экспорта газа составляет костяк бюджета Российской Федерации. Но, при падении добычи до выше озвученных показателей, РФ попросту останется без одного из основных источников доходов в бюджет, и более того, может превратиться в импортера нефти!

В определенной и даже значительной мере, за это следует благодарить санкции США, которые были наложены на передачу российским компаниям технологий. Именно без современных технологий Россия не способна проводить качественную разведку новых месторождений и осуществлять их разработку, поскольку значительная их часть относится к трудноизвлекаемым.

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По сути, с 2016 года в России не было разработано ни одного нового месторождения нефти. И даже при сохранении нынешнего уровня ограничений на предоставление технологий и оборудования России, без учета возможного ужесточения санкций, РФ не сможет развивать свою нефтедобывающую отрасль.

А потому, да, Кремлю есть чего опасаться. Но, с другой стороны, 2035-й год? Это уже будут проблемы совсем другого правительства и совсем другого президента. Светлое будущее – оно такое!

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Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Информационное сопротивление
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Бор Тарас
Бор Тарас
Хотелось бы напомнить лаптекопытным иксперам,что поставки газо-нефтедобывающих технологий и оборудования запрещены санкциями.А сами производить казламордые способны только скульптуры из навоза да стологмиты из фекалий.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
засиРашка до 2035 не дотянет однозначно..Так что и говорить не о чем..ха-ха-ха..
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Дейман Алон
Дейман Алон
Все, что делает Пидороссию слабее - идет на пользу Украине, которая и в 2035 году на 1 января почтит память Бандеры, а вот кацапам не до того будет - им бы без нефтяных доходов на лопату говна б наскрести!:))))))))))
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