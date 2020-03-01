Кремль готов использовать оружие против протестующих, чтобы не допустить масштабных митингов в России и удержать ситуацию и власть под своим контролем.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков. По его словам, для этого в России изменили законодательство и расширили права силовых служб при применении боевого оружия (полный текст интервью читайте тут).

"Каждый год с Путиным, хуже предыдущего. Все идет к массовым репрессиям, думаю, что власть даже готова стрелять в народ. Другими способами они его в стойле не удержат. Все уже подготовлено: законодательство изменено, права силовых служб при применении боевого оружия расширены, суды готовы к штамповке приговоров. Власть готовится стрелять в народ, и рано или поздно это произойдет", – заверил он.

Протесты в России

При этом, по словам политика, в таком случае, в России уже не будет никакой мирной трансформации власти.

"Путин это очень хорошо понимает, пример Николая II еще не успел обрасти легендами. С момента, как семья императора была расстреляна, после того как он дал команду стрелять в народ, прошло всего лишь сто лет. Русский народ не выходит на разум, он выходит на эмоциях. На эмоции с расстрелом могут выйти миллионы", – подытожил Гудков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что ему нравится тотальный контроль над чиновниками всех уровней, поскольку без этого они расслабятся.

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