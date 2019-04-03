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"Кремльнаш!" В России назвали Москву столицей Украины

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Российское издание "Московский комсомолец" выпустило материал, в котором Москву назвали главным городом Украины.

"В первый рабочий день в украинской столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра", – написал автор, упомянув несколько раз Москву.

В сети тут же обратили внимание на показательную ошибку россиян. "Что, уже?"– написала в Facebook жительница Тюмени Марина Солотова, опубликовав подтверждающий скриншот.

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"Кремльнаш!" В России назвали Москву столицей Украины
"Кремльнаш!" В России назвали Москву столицей Украины

В ответ на ее пост пользователи подхватили веселую дискуссию.

"Кремльнаш", "Спасайтесь, желто-блакитный уровень опасности", "Это провокация", "Оговорочка по Фрейду?" – отметили в комментариях.

Иллюстрация

Иллюстрация

Цензор.НЕТ

Многие также предположили, что журналист, допустивший ошибку, просто привык по канонам российской пропаганды освещать события только в Украине.

"Методичку просто не убрали. По привычке про Украину", "А за такие опечатки разве не расстреливают?", "С 1-го канала только ушёл, ещё не привык, что новости не про Украину бывают", "Кто-то попал в этой редакции", "Журналистская профессиональная деформация. "Россия – маленькая страна, окруженная со всех сторон Украиной", – сыронизировали пользователи.

"Кремльнаш!" В России назвали Москву столицей Украины
"Кремльнаш!" В России назвали Москву столицей Украины
"Кремльнаш!" В России назвали Москву столицей Украины
"Кремльнаш!" В России назвали Москву столицей Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший депутат Государственной думы Сергей Марков "невзначай" заявил, что "добровольцы" из России воюют на Донбассе с лета 2014 года.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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