"Кремльнаш!" В России назвали Москву столицей Украины

Российское издание "Московский комсомолец" выпустило материал, в котором Москву назвали главным городом Украины.

"В первый рабочий день в украинской столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра", – написал автор, упомянув несколько раз Москву.

В сети тут же обратили внимание на показательную ошибку россиян. "Что, уже?"– написала в Facebook жительница Тюмени Марина Солотова, опубликовав подтверждающий скриншот.

В ответ на ее пост пользователи подхватили веселую дискуссию.

"Кремльнаш", "Спасайтесь, желто-блакитный уровень опасности", "Это провокация", "Оговорочка по Фрейду?" – отметили в комментариях.

Иллюстрация Цензор.НЕТ

Многие также предположили, что журналист, допустивший ошибку, просто привык по канонам российской пропаганды освещать события только в Украине.

"Методичку просто не убрали. По привычке про Украину", "А за такие опечатки разве не расстреливают?", "С 1-го канала только ушёл, ещё не привык, что новости не про Украину бывают", "Кто-то попал в этой редакции", "Журналистская профессиональная деформация. "Россия – маленькая страна, окруженная со всех сторон Украиной", – сыронизировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший депутат Государственной думы Сергей Марков "невзначай" заявил, что "добровольцы" из России воюют на Донбассе с лета 2014 года.

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