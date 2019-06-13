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Кремлевский мамковед
Кремлевский мамковед
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"Мусора – позор России"

2.4т

Вчерашние жесткие задержания на день России в Москве на марше достойны серьезного политического психоанализа. Мы лишь зарезюмируем пару симптомов.

Столичное чиновничье семя и силовой блок, попав в беспрецедентно компрометирующую ситуацию, после вынужденного реверанса выместили свою злобу на протестующих, таким образом отомстив им за разнос от вышестоящего начальства.

Новости
Кремль за один день отыгрался за все свои уступки

День России в Москве ознаменовался многотысячным митингом и массовыми задержаниями. В общем потоке новостей погасло награждение в Кремле, концерт на Красной площади и другие различные мероприятия – работа пиарщиков, как это водится, сведена к нулю. Звучали лозунги: "Остановить полицейский террор", "Мусора – позор России", "Россия будет свободной", "Это наш город" и другие.

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Кремлевский мамковед

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Кремлевский мамковед

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Кремлевский мамковед

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Кремлевский мамковед

Несмотря на любовь Президента к бескомпромиссным решениям по отношению к мирным митингующим, силовое подавление было не одобрено. В известной конструкции преемничества пробита очередная брешь.

Обществу демонстрируется, что "дело Голунова" инициировало лишь косметические изменения на низовом уровне: отставки Колокольцева и иже с ним не предполагается.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Место
Россия
Теги
Новости Россиипротест
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Парраша - она такая! Кровь и дерьмо! Рабы и надсмотрщики!
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Если все прошло бы без задержаний это была бы не росия.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ivanov Igor, ты, скотина, меня скоро абзацами начнёшь цитировать. Тупое животное, тролль вонючий. Ефрейторишка фсбешный - или ты на паРРашу, тварь одичалая!
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Chernoknizhniy Igor, Точно. На всём европейском континенте только на Украине можно безнаказанно, наплевав на людей, шляться толпами где непопадя и вопить всякую херню. В России, Франции и Германии права граждан защищают именно так как на фотографиях.
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