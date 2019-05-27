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Кремлевский мамковед
Кремлевский мамковед
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Эпоха Путина клонится к закату

2.2т

Очередной низкий исторический рейтинг Путина, – 31,7% – зафиксированный с начала исследований ВЦИОМ с января 2006 года, укладывается в текущую тенденцию кризиса "доверия" россиян Президенту: народ перестает доверять власти, власть не доверяет народу.

Эпоха Путина постепенно клонится к закату. Падение рейтингов гаранта вызвано критическим переосмыслением нашим народом вклада Президента в развитие страны. Знаменитая "вертикаль" власти теперь выглядит не центром стабильности, а осью зла для будущего России.

Автор и создатель пирамиды всевластия, используя "нужных" ему людей на ключевых позициях по факту личной преданности, а не по факту компетенций и профессионализма, клонировал и распространил данный формат на всю страну. Теперь руководство любой госструктуры, отрабатывая этот механизм, притягивает "своих людей" в ущерб успеху своей деятельности.

Эпоха Путина клонится к закату

Выдуманные и насаждаемые сверху неэффективные решения, высосанные из пальца рейтинги, баллы и KPI, только вредят процессу качества, уничтожая креативность и успех общего дела на корню. В угоду верховной власти любые показатели подделываются, вызывая тотальные фальсификации и круговой обман.

На местах вера в действующего сильного и справедливого лидера, который явился автором этой ущербно-существующей вертикали, угасла. Известная и выраженная на начальном этапе, поддержанная личной харизмой лидера, стабильность давно переросла в затяжной и беспросветный застой. Умение Путина искать компромиссы на первых сроках президенства ныне трансформировалось в авторитарное навязывание вредных для общества решений.

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Видя, что страна в тупике, а лидер не в состоянии решать (совместно с некомпетентным окружением) особо острые проблемы, народ обрастает потенциально-опасным критическим мышлением. Возросшая политизация общества, новые ценностные ориентации и противоречивость массового сознания может привести к неожиданным, резким и неконтролируемым сверху разворотам общественных настроений.

Усталость от Путина, от его неспособности вывести страну из перманентного кризиса, тектонические политические и экономические провалы, растущий негативизм населения по отношению ко всей власти в целом, отсутствие назревшего конструктивного диалога с народом, политическая импотенция центра в продуцировании перспективных исторических смыслов и народных идей – все это повышает градус агрессии общества, обозначая круг виновных за развал в стране.

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Новости Россиирейтингпутин
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Автор не побоялся и рубанул правду-матку, ну что, платные тролли, а не записать ли вам "народ с потенциально-опасным критическим мышлением" тупо в бандеровцы, тогда и многое объяснять не придется?!
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