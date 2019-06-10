Наши аналитики, близкие к АП и силовым структурам, сообщают об имеющихся вариантах расклада, который может быть реализован в ходе нескольких этапов трансфера власти в России. По их мнению, смена правительства произойдет в ближайшие два года, одной из причин этой кадровой чистки, транслируемой для общества в качестве основной, будет ситуация с низкой эффективностью исполнения "майского суперуказа-2018", хотя очевидно, что в реальности они — куда глубже и масштабнее.
В связи с этим в качестве главного претендента на пост председателя правительства называется кандидатура мэра Москвы Сергея Собянина.
Но при всем том, что сам Собянин не против такого своего участия в трансфере, консенсус пока не достигнут в главном. ССС хотел бы видеть себя в правительстве с большей частью своей нынешней команды, в то время как в Кремле на должности премьера его желают наблюдать абсолютно "голым", дабы не создавать предпосылок к разного рода перекосам в меняющемся балансе сил.
И то, что сейчас происходит вокруг уголовного дела Ивана Голунова, а также запущенная мощная информационная волна по поводу отставки вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и других ключевых соратников Собянина — это звенья той самой цепи, которая связана с возможным назначением ССС главой правительства и преодолением "разногласий сторон".
Сергей Собянин
Ведомости
На смену Собянину на посту мэра Москвы источники называют одну основную кандидатуру и три резервные.
1. Нынешний первый замглавы АП Сергей Кириенко (несмотря на то, что для него самого должность мэра Москвы — это запасной вариант, второй связан с созданием новой политической силы, с выходом на позицию председателя ГосДумы).
В алфавитном порядке - резервные кандидаты (большей частью - номинально):
- Н.В. Алёшин - префект ВАО г.Москвы (клиентела Кириенко, укрепляет связи в РПЦ, не имеет успешных контактов по линии ФСБ, контакт по линии МВД с генерал-майором С.В.Плохих);
- А.Ю. Воробьёв - губернатор Московской области (благодаря связям своего отца — зампреда СФ Юрия Воробьева и своим собственным, обладает мощной поддержкой со стороны части элит и сможет сыграть значительную роль при транзите власти в интересах Семьи, медийно узнаваем (хотя в негативном плане - тоже), имеет отдельный вход в РПЦ через митрополита Ювеналия, сильные контакты по линиям: - АП (А.В.Ярин), - ФСБ (И.И. Ткачев) и "Подольские"). Имеются проблемы со здоровьем;
- В.В. Говердовский - префект ЦАО г. Москвы (клиентела Патриарха, связка митрополит Марк - протоиерей Андрей Юревич, выход на влиятельных офицеров УФСБ по г. Москва, в доверительных отношениях с С.С.Собяниным).
По данным наших источников, речь об А.В. Раковой А.В. даже как о резервном кандидате на пост мэра Москвы идти не может в силу ряда объективных и субъективных причин, в том числе — слабых организаторских способностей, наглядно проявившихся в ходе последних выборов мэра Москвы.
Именно на базе Москвы будет формироваться новая "редакция" морального устаревшего общественного договора между властью и народом и построения новой инфраструктуры социальных связей. Подводкой к решению о смене мэра Москвы может стать вероятный провал "Единой России" на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года...
(Продолжение следует)
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