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Кремлевский безБашенник
Кремлевский безБашенник
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От Пушилина все шарахаются, его ценность — ничтожна

1.1т

Снятие экономической блокады с Донбасса — это кошмар для участников бизнес-договорняков по обе стороны линии разграничения. Все схемы и каналы, включая угольную тему, настроены и отлажены именно под режим блокады, который стал золотым дном для длинной цепочки дельцов. Они уже не мыслят иных реалий для этой территории чёрного и контрабандного бизнеса.

Декоративная фигура Пушилина, усаженного на "ДНР" с подачи Суркова, конечно, не имеет реального отношения к вопросам управления Зазеркальем Донбасса. Ценность Пушилина как зиц-председателя донецких рогов и копыт ровно та же, что и у старика Фунта, назначенного Бендером. Как Фунт сидел при обоих Александрах, Николае Втором и Керенском, так и Пушилин сидел и при Мавроди, сел и при Суркове, и, возможно, посидит и после Суркова.

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Кстати, Денис Пушилин находится на Питерском экономическом форуме, но с ним из серьёзных игроков никто не общается. Интересно наблюдать на его токсичность - персонал стендов госкомпаний моментально "растворяется", когда он оказывается поблизости - все боятся санкций.

Проходя сегодня мимо главы ВЭБ Игоря Шувалова, Пушилин попробовал пообщаться, но был моментально оттеснён охраной Шувалова...

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеБлокада Донбасса
Персоны
Денис ПушилинВладислав Сурков
Место
Россия
Теги
Новости РоссииДонбассНовости Донбасса
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