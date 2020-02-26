Первая часть

Последнее время в информационном пространстве России распространяется тревожная информация о приближающейся катастрофе. Почти открытым текстом сообщается, что Путин смертельно болен и в течение года уйдет со своего поста. Его преемников якобы обуревает мессианская идея восстановить подобие Советского Союза через насильственное присоединение Украины, Беларуси и, возможно, государств Прибалтики, и ради этой высокой цели они якобы готовы пойти на большую войну.

Первоисточником этой информации является бывший профессор МГИМО Валерий Соловей, который был изгнан без этого вуза за публичные выступления, в которых он весьма критически оценивал внутреннюю и внешнюю политику Кремля.

Этой тревожной информацией он делится уже несколько недель, и до сих пор, слава богу, с ним не случилось никаких неприятностей. При этом практически все прокремлевские СМИ загадочно молчат, видимо, не понимая без соответствующих инструкций, как на это реагировать.

А реагировать на рассказы профессора надо так: перед нами важнейшее активное мероприятие российских спецслужб, цель которого – обеспечить переход власти от Путина к преемнику (или преемникам). При этом сразу оговорюсь: я практически уверен, что г-н Соловей не знает, что является участником активного мероприятия и используется, выражаясь на профессиональном сленге, "втемную". Люди, выполняющие аналогичную функцию, на оперативном жаргоне называются "каналом реализации активных мероприятий".

По терминологии российских разведслужб, активное мероприятие – это операция по оказанию влияния на определенную аудиторию с целью побудить ее к конкретным действиям или, наоборот, к бездействию в интересах Инстанции. Под Инстанцией понимается Кремль или руководство спецслужбы.

Владимир Путин

В реальной жизни активное мероприятие чаще всего выглядит как специально сформулированные "тезисы", которые вбрасываются в информационное пространство и включают правду, полуправду и дезинформацию, причем последняя, как правило, несет основную информационную нагрузку.

Тезисы, распространяемые профессором, имеют все три компонента – от правды до чистой дезинформации. Это правда, когда речь идет о состоянии здоровья Путина. Полуправда касается источников информации профессора. И, наконец, дезинформация – это рассказ о страшных событиях, которые якобы ожидают РФ и мир в ближайшие год-полтора.

Начнем с правды.

Правдой в информации профессора является то, что Путин, судя по всему, действительно скоро уйдет от активной политической жизни по "состоянию здоровья". Кстати, развернувшая в стране суета по поводу поправок в Конституцию имеет главной целью обеспечить транзит власти, по возможности без потрясений, в том числе путем обеспечению неприкосновенности Путина. Все остальные– это дымовая завеса для прикрытия.

Уйти Путина может заставить исключительно тяжелое, если не сказать смертельное заболевание. По российской традиции, информация о состоянии здоровья главного лица является, пожалуй, самой главной тайной страны. Не случайно Путин таскает с собой во все зарубежные поездки личный биосортир, дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось.

Несанкционированное распространение в российских СМИ сведений о тяжких заболеваниях верховного правителя – это безусловное табу. Это не просто раскачивание лодки, которое так боится Кремль. Это покушение на святое, на основы основ!

Наконец, это оскорбление лично Путина. Двадцать лет полчища лизоблюдов и подконтрольные СМИ убеждали его, что он Гений и Супермен, который "наше все и навсегда", а теперь оказывается, что он немощный старик, страдающий каким-то некрасивым смертельным заболеванием и неспособный управлять страной. И это во время всеобщей суеты по поводу поправок в Конституцию. Это уже не просто раскачивание лодки, которого так опасаются "кремлевские". Это все равно, что взять лом и пробить этой лодке днище. Это почти диверсия.

Если бы откровения профессора на огромную аудиторию "Эха Москвы" были фейком, ему бы как минимум немедленно перекрыли доступ к эфиру. Напомню, что "Эхо" — это рупор Газпрома, и распространение фейков на табуированную тему было бы для радиостанции равносильно самоубийству.

Возникает любопытная ситуация. Откровения Соловья должны бы привести Путина в бешенство. Но профессор продолжает выступать, в том числе на платных публичных лекциях. И это в стране, где механизм борьбы с "врагами" режима и лично Путина отработан до мельчайших деталей – от широкого набора высокотехнологичным ядов до подброшенных наркотиков или самого справедливого в мире суда. Да и темный подъезд ночью никто не отменял.

Если бы рассказы г-на Соловья о состоянии здоровья Путина оказались фейком, его бы давно закрыли. Поскольку этого не произошло и профессор продолжает делиться своими откровениями, то с высокой долей вероятности мы можем сделать вывод, что в этой части распространяемая им информация правдива.

Переходим к полуправде.

Очевидно, что многочисленные рассказы профессора для широкой аудитории о скором уходе Путина по "непреодолимым причинам личного характера" невозможны без очень мощной "крыши". Такая "крыша" должна быть не только осведомлена о самых сокровенных тайнах Кремля, но и иметь силу для обеспечения защиты тех, кто, по ее инициативе, об этих тайнах рассказывает.

Г-н Соловей это прекрасно понимает и поэтому публично заявляет, что ничего не придумывает, а лишь доводит до общественности информацию, переданную ему сотрудниками спецслужб "второго эшелона", которые якобы обеспокоены будущем страны и пытаются предотвратить катастрофическое развитие событий не только для России, но и для всего мира.

Действительно, источником информации, распространяемой профессором, могут быть только спецслужбы. Это правда. Дезинформация заключается в том, что это патриотически настроенные люди "второго уровня" руководства.

Природа спецслужб РФ такова, что в ней нет места внутренней организованной оппозиции против официальной линии Кремля и собственного руководства. Декабристов с их "Союзом спасения" там быть не может по определению. Члены организации оппозиционеров в рядах ФСБ заложили бы друг друга на следующий же день после первой встречи, и их судьба была бы страшной.

На самом деле единственным бенефициаром (то есть той самой "Инстанцией") активного мероприятия, в котором полусознательно участвует г-н Соловей, может быть только верхушка силового блока из числа питерских чекистов, которые появились в Москве с назначением Путина директором ФСБ.

Какие же месседжи транслируют эти люди?

Они пугают самым страшным – войной. По словам г-на Соловья, транзит власти к преемникам Путина будет сопровождаться усилиями по восстановлению СССР путем вооруженной интервенции в Украину, Беларусь и даже Прибалтику. Якобы Путин с товарищами по оружию фанатически поглощены мессианской идеей войти в историю великими героями и ради этого готовы поставить мир на грань третьей мировой войны.

И здесь мы сталкиваемся с дезинформацией, ради которой и затеяно все это активное мероприятие.

Дело в том, российские вооруженные силы не способны не только на полномасштабную третью мировую, но даже на крупную локальную войну. Объяснять, почему и как это случилось – это отдельная тема. Сейчас же ограничимся простой констатацией факта. Путинские ВС созданы для понтов и хороши до тех пор, пока по ним не начинают стрелять.

Однако опасность состоит в том, что в силу несменяемости власти в авторитарных государствах существует опасность, что верховный правитель -- назови его национальным лидером, фюрером или дуче -- рано или поздно станет неадекватным. Последние годы в России этот феномен все более очевиден. Бледная Моль, образно говоря, разбушевалась. Настала пора ее приструнить.

Многочисленные примитивные фейки о новом чудо-оружии, хвастливые заявления "можем повторить" и достаточно прозрачные намеки на готовность развязать войну с НАТО ради бредовой идеи восстановления СССР, то есть все то, что так долго игнорировалось "плохим" Обамой, было услышано администрацией Трампа.

И вот сейчас, когда пишутся эти строки, США и НАТО возрождают крупнейшие учения холодной войны, известные под брендом "Рефорджер". Сейчас они называются Defender-Europe ("Защитник Европы"), но на самом деле это тот самый "Рефорджер", и это прекрасно понимают в Генштабе РФ. Цель учений -- отработать массированную переброску войск и техники из США в Европу на случай вооруженного конфликта с Россией. Но если в прошлом переброска шла, в основном в ФРГ, то сейчас она направляется в Польшу и Прибалтику, то есть к самым границам РФ.

Фактически речь идет о симуляции реальной войны с путинской Россией. При этом предполагается, что значительная часть переброшенной техники по окончании учений там и останется, а это не менее 20 тысяч единиц. Я практически уверен, что среди них будут такие образцы вооружений, которые сделают известные "искандеры" бесполезным металлоломом. То есть речь идет не просто об учениях, а об операции по созданию вдоль границ РФ серьезного потенциала для контрудара.

Но это не просто контрудар, а удар с применением ядерного оружия. Традиционный сценарий "Рефорджера" выглядит так. Россия нападает на страну НАТО. Североатлантический блок наносит ответный удар обычными вооружениями. Если Россия не останавливается, то НАТО наносит ограниченный ядерный удар.

Стоит напомнить, что в 1983 году начальник Генерального штаба Маршалл Сергей Ахромеев назвал "Рефорджер" самым опасным из учений НАТО, а генсек Юрий Андропов жаловался послу США, что эти учения чуть не привели СССР и США к ядерной войне. И эти жалобы были частично обоснованы, поскольку "Рефорджер" отрабатывал нанесение ядерного удара по СССР, чем приводил Кремль в состояние близкое к паническому. Там подозревали, что под прикрытием учений американцы нанесут реальный ядерный удар.

В 1973 году мне приходилось следить за этими учениями в рядах электронной разведки ГРУ, и могу подтвердить, что обстановка была весьма напряженной. На территории одной только Турции было более двух дюжин площадок, на которых в повышенной боеготовности находились ядерные боезаряды. Позывные этих площадок в эфире были Cemetery ("Кладбище") 1, 2, 3 и так далее, а на авиабазе Инджирли́к находилось больше боеспособных самолетов, чем сегодня во всех ВКС РФ. И когда в режиме реального времени мы перехватывали команду главнокомандующего войсками НАТО в Европе (позывной Eaglefarm – "Орлиное гнездо"), чтобы эти "кладбища" немедленно наносили удар по территории СССР, обстановка на наших пунктах перехвата была наэлектризованной.

Продолжение читайте завтра, 27 февраля

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