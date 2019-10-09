У Кремля достаточно причин для беспокойства, но больше всего весь уходящий год его тревожил Китай.

К осени эта тревожность выросла и укрепилась так, что переместилась из Кремля в российские СМИ, которые начали предрекать наступление с 2020 г. глобального экономического кризиса. Весной это позволял себе лишь московский профессор Валерий Соловей, который прямо говорил, что его знакомые из Кремля утверждают: там все очень встревожены грядущим глобальным кризисом. Пригрести этот кризис должен по расчётам экономистов-аналитиков в 2020-2021 г. Точной даты, разумеется, никто назвать не может, как и дня. Последствием его будет всплеск протестных движений во всём мире, и Россию он не минует. Поэтому делаем "подушечку" – копим денежки в госбюджете РФ, для чего повышаем пенсионный возраст и т.п.

Но "подушечкой" не ограничиваемся. Выращиваем, в добавок к Навальному, новых вождей для грядущих протестов в РФ. Не всем нравится Навальный, поэтому нужны и другие – на всяк вкус и цвет, чтобы каждый нашёл себе подходящего кумира. Для того, чтобы они могли возглавить протесты и выглядели убедительно, – слегка их прессуем. Вождей должно быть много, как кандидатов на президентских выборах в Украине, на которых слегка и потренировались. Украина – это вообще своеобразное зеркало, глядя в которое Московия пытается узнать свою судьбу. Заодно и полигон для политтехнологий кремлёвских шаманов, стремящихся подкорректировать в нём карму и чакры РФ.

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У шаманов-корректировщиков в их благородном деле есть одна грандиозная проблема – грандиозная инертность обитателей России. С одной стороны – это хорошо, с другой стороны – плохо, так как непредсказуемо. Вот и профессор Соловей говорит о том, что динамика протестов – вещь непредсказуемая даже для аналитиков из ЦРУ. Раньше, чем за полгода они не могут предсказать протесты и революции, а после их начала не знают, как всё пойдёт. Кремль такое не устраивает. Кремлю нужны гарантии и ясность.

Степень политической инертности и апатии у россиян по грандиозности сопоставимы с размерами той территории, которую по инерции всё ещё называют Россией. Наглядный её пример – выборы в Мосгордуму. Явка на последних выборах в неё была, по официальным данным, аж 21,77%. По неофициальным данным, – ниже – около 17-18%. Это несмотря на то, что накануне Москва "бурлила" митингами, избиениями, задержаниями и судами. В 2014 г. явка на них была 21,04% и похоже, на неё ориентировались, когда рисовали цифру для нынешних. Тоже мало, в сравнении с явкой 2009 г. – 35,26%. Это при том, что в 2014 г. рядом в Украине прошла волна революции и волна российской интервенции.

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Но подавляющему большинству москвичей, жителей самого политизированного города в РФ, пофиг не только Украина и Грузия, но и Москва тоже пофиг. Оно живёт по заветам советско-российского анархизма: политика – дело грязное и подсудное, поэтому мы выше неё и ею не интересуемся. Если меня лично не бомбят, то и никакой войны нет. Шаманы из Кремля с 2014 г., и особенно перед мировым чемпионатом по футболу в 2018 г., очень постарались это мнение укрепить. Спортсмены и артисты наперебой твердили: искусство выше политики, а спорт вообще ничего общего с ней не имеет.

Не имеет, так не имеет, – согласилось большинство и "забило" на всё, – на выборы, на Украину, на Сирию и даже на Курилы. Продадут их Японии, так продадут. Некоторые на этой волне стали намекать: хорошо бы ещё и Карелию продать Финляндии. В Кремле от такой инициативы снизу напряглись и послали в июле Андрея Козырева, бывшего главу МИД, разъяснить: Карелию продавать не планируется. Лавров такое сказать не мог, так как россияне сразу восприняли бы это как подтверждение тому, что Карелию как раз и продадут. Таковы традиции российского менталитета, если власти говорят, что они чего не делают и делать не собираются, то значит именно это они и будут делать.

Весенние слухи о якобы планируемой продаже Карелии, действительно, чем она хуже Курил, и чем Финляндия хуже Японии, сильно напрягли "шаманов" из Кремля, поскольку показали, на что способны инертные россияне, если выйдут из такого состояния. Кремлю нужен управляемый хаос, а не это ленинское свободное творчество масс, которые, того и гляди, опять возьмут и призовут варягов. Еще и на летописи сошлются, что земля наша обильна, но порядка в ней нет, и менеджеры из Москвы не эффективны. Поэтому всем будет лучше, если Чукотка воссоединится с Аляской под эффективным менеджментом "варягов" из США. Логичный ход мысли для тех, кто интересуется политикой раз в сто лет, и ругается, что ему пришлось жить в эпоху перемен и выборов.

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Политическая инерционность и апатичность россиян беспокоят Кремль, вероятно, ещё больше, чем сами прогнозы о грядущем глобальном экономическом кризисе. Беспокоят, так как надёжно спрогнозировать динамику выхода из неё не может никто, – ни ЦРУ, ни ФСБ, ни профессор Соловей. Даже таёжные шаманы не могут, а неизвестность – это хуже смерти.

В результате в Кремле в список рецептов по преодолению возможных последствий от возможного глобального экономического кризиса добавили к финансовой "подушке" и выращиванию вождей революции ещё и "вакцину" от протестов. Кремлёвская охранка сама стала провоцировать и организовывать протесты, так сказать в профилактических и учебно-тренировочных целях для выработки "иммунитета" к ним у власти и обывателя. Росгвардия хочет посмотреть, как это бывает в натуре, по принципу: "Тяжело в учении, легко в бою".

В свою очередь СМИ получили "боевое задание" – сосредоточиться на предречении глобального экономического шухера, который неизбежно доберётся в России до каждого. Задача СМИ – объяснить и убедить. Задача академической науки и уволенного из неё профессора Соловья – убедить по своим каналам, так как официальным СМИ не все в РФ доверяют. Официальной науке и статистике, а также церкви, верят тоже мало. Полиции не верят даже в Кремле, но она и не берётся что-то предсказывать. Она предпочитает лишь констатировать.

Российские СМИ честно начали самозабвенно вещать о кризисах как родимом пятне капитализма, об их цикличность и прочих забавных вещах, подкрепляя это ссылками на протоколы биржевых и других мудрецов. Редкий случай, когда кризиса ещё нет, а к его встрече в России всё готово как к встрече Нового года. В информационном плане это верный ход. Россиян заранее предупреждают: их жизнь с 2020 г. станет хуже и сложнее, но не по вине Кремля и прочих властей, а из-за глобального экономического шухера, с которым менеджеры Кремля ничего не могут сделать, так как контролируют лишь 1/9 часть суши, а не всю планету. Вот на этих 8/9 суши и царит бардак, а страдают россияне. Но не нойте и утешьтесь, что трудящиеся в Европе и США страдают ещё больше, а в Украине они почти все вымерли ещё в 2014 г. или уехали страдать в ЕС. Так что, вам ещё повезло, что живёте на той 1/9 части суши, которую берегут Бог и правительство.

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Но в российских СМИ даже не подозревают, что причиной предрекаемого ими шухера будет начинающееся "остывание" экономики Китая. Зато это хорошо знают аналитики, работающие на Кремль, почему там пристально и следили за торговыми войнами США с Китаем, и начали весной тихо бить панику, когда поняли, что это не эксклюзив от Трампа, а системная политика. "Остывание" экономики Китая было неизбежно. Трамп лишь его усугубляет и ускорят ограничениями доступу китайского ширпотреба в США. Вдобавок, ещё и подталкивает к этому ЕС. В результате, кризис, вопреки шаблонам, будет отнюдь не таким глобальным, как это воображают в России, а скорее локальным, что правильно и подсказывают кремлёвским "шаманам" знающие люди.

Первым и крупным пострадавшим станет Китай, к чему там, похоже, тоже готовятся. Возможно, в этой подготовке и кроется загадка строительства "пустых" городов в Китае. Вторыми, кого это коснётся, станут нефтедобывающие страны, так как из-из "остывания" в Китае упадёт спрос на нефть. Нефтепровод "Сила Сибири" очень вовремя заканчивают строить. Ангола, Россия и Саудовская Аравия как крупнейшие поставщики нефти Китаю получат проблему в виде падения цен на неё. Старые разговоры о том, что баррель нефти может стоить 20-25 долларов, были не столь беспочвенными, как казалось с начала. Рост цен выше 70 долларов на нефть тоже маловероятен, так как ускорит процесс отказа от неё у автомобилистов. Вызвать такой рост могут лишь борцы с курением, если переключатся с сигарет на выхлопные газы, и подключат к этому правительства. Но история Макрона и "жёлтых жилетов", возмущённых повышением цен на бензин на 4 цента такое развитие событий исключает. Повышать налоги и цены на сигареты оказалось гораздо безопасней, чем на бензин.

Падение цен на нефть – пока самое очевидное последствие "остывания" Китая, и такой "кризис" вряд ли больно ударит по Европе и США. Самые ранние пострадавшие от него – иранские чиновники, у которых "стражи исламской революции" отобрали иностранные танкера с контрабандной нефтью, ехавшей в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Правительство Ирана стабильно сбывало свою подсанкционную нефть Китаю. Сейчас там тоже решили подготовиться к кризису и падению цен, в том числе и таким способом, как упорядочить контрабанду нефти и выяснить, кому этим можно заниматься, а кому нельзя. В России к "остыванию" экономики Китая и к падению цены нефти готовятся по-своему в стиле ожидания глобального и грандиозного шухера, но всё опять пойдёт не по плану.

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