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2 декабря • обновлено в 12:53
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Кремль спасается от ракет НАТО в Украине? Генерал озвучил версию

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Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил: планы России защитить свои южные и западные границы сетью новых радиолокационных станций связаны с опасениями, что война на Донбассе "может перерасти во что-то большее".

"Они оценивают ситуацию таким образом, что гибридная война на Донбассе может породить начало широкомасштабных действий Украины, например, с НАТО", – сказал он OBOZREVATEL.

"НАТО вряд ли удастся отсидеться, как это было в ситуации с Крымом и Донбассом", – убежден генерал.

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По словам Романенко, в генштабе вооруженных сил РФ в последнее время прорабатываются пути отражения "на главном, западном направлении – через Украину".

РЛС "Контейнер"

РЛС "Контейнер"

В контексте загоризонтной станции типа "Контейнер", которая 1 декабря была запущена в эксплуатацию в Мордовии, генерал сообщил: "У нее имеется техническая возможность по обнаружению целей на больших дальностях, отслеживания массированных пусков ракет, в том числе крылатых".

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Напомним, по информации министерства обороны РФ, в Кремле планируют создать радиолокационное поле на южных и западных рубежах государства, способное отслеживать пуски крылатых ракет. Радиус действия станции типа "Контейнер" составляет порядка 2 тысяч километров.

Как писал OBOZREVATEL, в России впервые испытали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Впервые "Кинжал" показали широкой публике в августе на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Холодная война между Западом и Россией
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
Новости России
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Александров Сергей
Александров Сергей
Нет, хох-хол - это диагноз! Пшеки вон 2 млрд. долларов предлагают и покрытие всех расходов, и то Штаты там ничего не размещают. Потому что умные. Ядерные "искандеры" на Кубе и в Венесуэле обойдутся много, много дороже!
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2
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Хлы , представляю,как вам стыдно,за таких романенков!!!!!))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А с Крымом и Донбассом НАТО "отсиделось"? А что НАТО должно было делать и кто такая Украина для НАТО?
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