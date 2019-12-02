Кремль спасается от ракет НАТО в Украине? Генерал озвучил версию

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил: планы России защитить свои южные и западные границы сетью новых радиолокационных станций связаны с опасениями, что война на Донбассе "может перерасти во что-то большее".

"Они оценивают ситуацию таким образом, что гибридная война на Донбассе может породить начало широкомасштабных действий Украины, например, с НАТО", – сказал он OBOZREVATEL.

"НАТО вряд ли удастся отсидеться, как это было в ситуации с Крымом и Донбассом", – убежден генерал.

По словам Романенко, в генштабе вооруженных сил РФ в последнее время прорабатываются пути отражения "на главном, западном направлении – через Украину".

РЛС "Контейнер"

В контексте загоризонтной станции типа "Контейнер", которая 1 декабря была запущена в эксплуатацию в Мордовии, генерал сообщил: "У нее имеется техническая возможность по обнаружению целей на больших дальностях, отслеживания массированных пусков ракет, в том числе крылатых".

Напомним, по информации министерства обороны РФ, в Кремле планируют создать радиолокационное поле на южных и западных рубежах государства, способное отслеживать пуски крылатых ракет. Радиус действия станции типа "Контейнер" составляет порядка 2 тысяч километров.

Как писал OBOZREVATEL, в России впервые испытали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Впервые "Кинжал" показали широкой публике в августе на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.

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