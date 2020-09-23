Я несказанно удивился новости о том, что Владимир Путин приказал создать в частях Росгвардии штатные должности политработников, потому что был в полной уверенности: в ведомстве Виктора Золотова они служили с момента создания. Странно, что никто в командовании Росгвардии не озаботился конструированием системы политработы. Ведь под нее явно полагаются бюджет и солидное штатное расписание, в котором не могло не найтись места нескольким должностям "с большими звездами", как любят выражаться в армии. Также с трудом верится, что росгвардейцы были так долго предоставлены самим себе. Страшно даже подумать, каких подрывных идей они могли поднабраться без отеческого попечения замполитов!

Теперь эту проблему решат. Или попытаются решить. Я мечтал бы хоть одним глазком взглянуть на методички по воспитательной работе среди "космонавтов", когда их напишут. Скажем, с воспитанием в армии все просто: враждебный блок НАТО, литовские парашютисты, готовящиеся приземлиться в Смоленске, британский военно-морской флот, изучающий фарватеры "вернувшегося в родную гавань" Севастополя для высадки десанта. Плюс страшная американская бригада в Польше, готовая к марш-броску на Владивосток (как же без американцев-то!).

В этом эпическом противостоянии на стороне наших наследников Суворова и Кутузова — воины света в лице армий-нахлебниц так называемого Договора о коллективной безопасности — российской версии Североатлантического альянса, напоминающей старый анекдот про торт "Наполеон" без яиц. Ну и, разумеется, "стратегические союзники" из Китая — изучающие в процессе совместных учений потенциальные будущие владения на Дальнем Востоке и в Сибири (но об этом ни слова!). С полицией тоже все понятно: "Если кто-то кое-где у нас порой", "отдельные лица, направляемые с Запада, расшатывают стабильность", однако, в целом, все должно быть по закону. Кто и как законы пишет, конечно, остается за скобками. Но, в целом, у полицейских много работы при любой власти.

Но Росгвардия создана исключительно для подавления протестов и защиты режима. Ей-то что будут "впаривать" под видом политработы? Как натаскивать гвардейцев на собственных граждан? Им мозги должны промывать во много раз мощнее, чем армии или полиции. Тем более после событий в Белоруссии. Внезапная озабоченность Путина идеологической обработкой "космонавтов" явно связана с событиями в союзном государстве. Я уже писал, что Кремль будет внимательно следить за белорусской революцией и делать для себя выводы. То, как садисты Лукашенко которую неделю жестоко метелят собственных граждан без видимых угрызений совести, должно было впечатлить и восхитить российскую власть. Никаких вам "Милиция с народом!" и прочих фишек в стиле антикоммунистических "бархатных революций" в Центральной Европе. Результат этого восхищения — появление замполитов в Росгвардии. То есть если вы думали выйти на пикет "за Голунова — Сафронова — против сноса памятников — за свободу" (нужное вписать) или пройтись в центре вашего города под лозунгом "Долой губернатора N!", то знайте: власть рассчитывает, что ваши упражнения в сфере демократии молниеносно прервут росгвардейцы в том самом стиле, в котором это делают в Минске, Гродно или Бресте.

Сбудется ли кремлевская мечта — другой вопрос. Думаю, если и сбудется, то лишь отчасти. А может быть, мечта обернется кошмаром. Лукашенко (пока) может командовать всем, начиная армией и кончая надоями в колхозах, потому что население Белоруссии — меньше десяти миллионов. Половина, если не меньше, населения Москвы. Вдобавок Белоруссия — практически мононациональное государство.

Россия — другая. Путин и мечтать не может о степени контроля над страной, которую имеет Лукашенко. Кремль управляет Россией с помощью двух рычагов — страха и коррупции. Иногда ни первое, ни второе не работает — как, например, в Хабаровске. Тогда приходится набраться терпения и ждать, чтобы протест заглох сам собой. Размеры страны позволяют надеяться на то, что общенациональная солидарность, например, с Хабаровском попросту не возникнет. "Ходят они там у себя на демонстрации — и пусть ходят!" — скажет условный Петр Сергеевич из Омска или Выборга — и сядет смотреть сериал.

На мой взгляд, сегодня две столицы меньше готовы к протесту, чем "города-миллионники". Москвичам и петербуржцам пока еще есть что терять. У провинции — даже относительно зажиточной — причин для терпения становится все меньше. Но если начать пробовать на россиянах методы Александра Григорьевича, то, думаю, результат окажется прямо противоположным замыслу Кремля.

Так что несвоевременная это идея — вводить институт замполитов в Росгвардии. Они не помогли выжить Советскому Союзу. Не помогут и Путину.

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