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Путин поручил запретить "отождествление роли СССР и фашистской Германии". Владимир Путин поручил Государственной думе до 1 июля 2021 года подготовить поправки в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне", суть которых должна заключаться в запрете "публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне", следует из опубликованных 23 января на сайте Кремля поручений президента.

Повторю и напомню неопровержимое. Приведу несколько бесспорных фактов, доказывающих, что "роли совпадали".

23 августа 1939 года, Москва. Подписание советско-германского договора о ненападении и "Секретного протокола". (Длина подписи торжествующего и восторженного Сталина на карте к протоколу, где обозначены приращения СССР, — 59 сантиметров!) Характерно, что официальное отношение к Протоколу власти меняли 4 раза. (И будут менять еще.)

22 сентября 1939 года, Брест — совместный парад войск Вермахта и РККА.

28 сентября 1939 года, Москва — подписание Договора о дружбе и границе между СССР и Германией.

Если все это не доказывает "отождествление роли", то есть ли вообще хоть что-то, что может это отождествление доказать? Дополнительным аргументом в пользу "тождества" является то обстоятельство, что после начала Отечественной войны, после 22 июня 1941 года, Кремль действие договоров отменил.

И все-таки, роли совпадали или нет? Однако реальная ситуация была еще хуже и еще сложнее!

Важным индикатором отношения Кремля к Берлину можно считать зеркальный процесс — отношение советских властей к немецким коммунистам, бежавшим в СССР после прихода Гитлера к власти. В Советском Союзе они были встречены как дорогие братья и единомышленники. Однако в годы террора, точнее — 25 июля 1937 года, началась "немецкая операция" НКВД и 65 тысяч немецких коммунистов было арестовано. 42 тысячи признаны агентами Гестапо и приговорены к высшей мере наказания. Несколько сотен немцев, тех, кто сохранял свои паспорта и гражданство, Гитлер потребовал вернуть в Германию. В Рейх, в частности, уехало несколько секретарш Коминтерна, которые составили для фюрера полный список советских агентов... Как намекают кремлевские пропагандисты, Сталин был человеком большого ума, однако он долго не мог понять, как и почему Абверу удалось нейтрализовать всю советскую агентуру в Германии...

После энкавэдэшной зачистки казалось, что все шпионы обезврежены и на родине Ленина живут и работают только действительно настоящие, подлинные немецкие друзья... Но с подписанием Договора Сталина — Гитлера от 23 августа (по нынешнему — "о неотождествлении ролей") Сталин получил убедительную просьбу из Рейха отдать беглых немцев домой, т.е. передать несломленных немецких коммунистов в руки Гестапо. Ну как же было не уважить и не порадовать "боевого друга"! Оставшихся в СССР членов КПГ интернировали и возвратили в лапы фюрера...

И еще пара штрихов...

До августа 39-го года фашизм в СССР жестко критиковался, а после августа все официальные оценки, как водится, поменялись на противоположные, на 180 градусов. Однако многие советские граждане свое отрицательное отношение к фюреру сохраняли и публично высказывали уже после подписания советско-германского договора. Когда эти суждения долетали до ушей стукачей, отрицателей нацизма отправляли в советские лагеря. Причем из ГУЛАГа их не выпускали до 41-го, а некоторых даже до 42-го года. За что репрессировали критиков Гитлера в стране, уже воевавшей с Гитлером? В жестко тоталитарном государстве политической субъектностью обладает только вождь. В Гражданской войне в Испании Сталин боролся с Гитлером и Франко; в Польше Сталин воевал против Варшавы в союзе с Гитлером... В тоталитарном государстве гражданам не положено спорить с властью, "весь советский народ, как один человек..." власти ни о чем не спрашивали, но разрешали "единодушно поддерживать". Власть же действовала только в соответствии с интересами самого вождя, которые регулярно менялись и которые выдавались за интересы всего народа. Значит, отождествлять Сталина и Гитлера не так-то просто...

Про Холокост и ВОВ.

Только СМИ сообщили о поручении Путина, и тут же появились оправдатели и разъяснители. "Ну, как же, ведь оспаривать трагедию Холокоста недопустимо, за отрицание в любимом вами либеральном Западе дают срок! Вот и про войну хватит спорить, надо помнить и чтить! Короче, "никто не забыт и ничто не забыто"!"

Но дело в том, что трагедия евреев во Второй мировой войне многократно доказана, а нетождество Гитлера и Сталина — это миф, противоречащий общеизвестным фактам. Разница есть, и она очевидна! Да и сколько их "незабытых" — то ли 7 миллионов, то ли 42 миллиона (официально названные цифры) — никто не знает...

Еще несколько вопросов и замечаний.

Мы видим, что поручение Путина — это отнюдь не ответ на письма и заявления ученых-историков, неожиданно выявивших новые документы. Да таких писем и не было. Речь опять-таки идет о поручении Путина официальным историкам, которые также лишаются субъектности.

Еще хуже то, что реализация высказанного президентом предложения нарушает фундаментальную конституционную норму — запрет на введение госидеологии! И то, что это предложение пока не вызвало никаких вопросов и дискуссий в обществе, само по себе приводит к печальным выводам — у нас нет настоящего Конституционного суда, а официальные историки — это не ученые, а мифотворцы...

При этом становится очевидным, что власть, которая принуждает страну жить в выдуманной ею и не существовавшей реальности, власть, несовместимая с правдой подлинного, доказывает свою слабость, а не силу!

Интересно, когда 100 миллионов просмотрело фильм и требует судить за отравление, ответить за коррупцию, им отвечают: "Не трогайте детей". А если доказывать, что Гитлер и Сталин действовали сообща, какой будет ответ?