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Кремль приготовился раздавать паспорта жителям "Л/ДНР": в чем причина

8.6тЧитать материал на украинском

Россия собирается ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, которые проживают в террористических "Л/ДНР", сразу после второго тура президентских выборов в Украине.

Проект соответствующего указа президента Владимира Путина уже подготовлен, сообщают источники издания "РБК". Отмечается, что жители Донбасса якобы смогут получить документы без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет.

"Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган). В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт "ДНР", а у кого нет", – рассказал источник.

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Кремль приготовился раздавать паспорта жителям "Л/ДНР": в чем причина

"Известия"

В материале указывается, что сценарий российской паспортизации "ЛНР" и "ДНР" — это элемент торга Москвы с Киевом вокруг будущего Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что сотни тысяч жителей оккупированных районов Донбасса в ближайшее время могут получить паспорта России. Для Кремля это станет серьезным козырем на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Комментарии
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Кастрюльки ещё не поняли к чему это - выдача паспортов. Про Воркуту пишут ))) Одна извилина. Ну-ну. Так даже веселее
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2
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Масковським МОКШАМ,сидіть тихенько,і чекать,анонсованого ХУЙЛОЛИКИМ,великого прориву,ВЕЛИКОСКРЄПНИХ РИТУЗІВ, расєйської ПЕДЕРАЦІЇ !!.
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2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ибн Хабибулин, Срать на Красной площади, не снимая шаровар, не надоело?
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0
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! (ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И остануться в Украине свiдомi ахтивисты и свiдомо МАНДАйнутое бидло. Будут скакать по Украине с плакатами "Украина без......."
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4
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Гетьман Елена, А ты лябо грамотная проститутка с ленинградки?
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1
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Иваненко Виталий, неграмотное быдло здесь ты)
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2
1

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