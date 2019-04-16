Кремль приготовился раздавать паспорта жителям "Л/ДНР": в чем причина

Россия собирается ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, которые проживают в террористических "Л/ДНР", сразу после второго тура президентских выборов в Украине.

Проект соответствующего указа президента Владимира Путина уже подготовлен, сообщают источники издания "РБК". Отмечается, что жители Донбасса якобы смогут получить документы без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет.

"Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган). В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт "ДНР", а у кого нет", – рассказал источник.

"Известия"

В материале указывается, что сценарий российской паспортизации "ЛНР" и "ДНР" — это элемент торга Москвы с Киевом вокруг будущего Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что сотни тысяч жителей оккупированных районов Донбасса в ближайшее время могут получить паспорта России. Для Кремля это станет серьезным козырем на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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