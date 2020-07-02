Кремль получил законное право 'защищать' русскоязычных, – Огрызко

Изменения в Конституцию РФ, принятые в ходе всероссийского голосования, касающиеся вопросов языка, дают Кремлю основания вмешиваться во внутренние дела других стран.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "В отношении защиты прав русскоязычных, то это подтверждение того, что Российская Федерация теперь на уровне Основного Закона будет иметь все основания без всяких сомнений вмешиваться в дела любых стран, в которых будет хотя бы один русскоязычный гражданин на том основании, что его права нарушаются", – сказал дипломат.

Он отметил, что Кремль прибегает к подобным действиям и без конституции, но теперь это будет иметь "обязательный характер и силу закона".

Огрызко также спрогнозировал усиление языкового давления на народы, населяющие РФ, на основании определения в Конституции русского языка как "государствообразующего".

"Это означает, что за этими красивыми словами будет идти тотальная русификация народов, населяющих Российскую Федерацию, а их более полутора сотен", – уверен дипломат.

"Те ужасные случаи, когда интеллигенция тех или иных малых народов начинает себя сжигать, как это было в Удмуртии, я думаю, станет обычным явлением в России. Народы протестуют, когда их лингвистически истребляют", – подчеркнул он.

По мнению дипломата, нынешнее российское руководство имеет "болезнь" – "манию великодержавия". "Это болезнь, но, к сожалению, болезнь такого рода, которая сама по себе не проходит, ее нужно лечить только очень сильной терапией", – сказал он.

Как написал OBOZREVATEL, с 25 июня по 1 июля проходило всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ. В частности, изменения коснулись и статьи, посвященной русскому языку. По данным Центризбиркома РФ, "за" проголосовало почти 78% россиян.