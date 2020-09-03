Кремль ответил на обвинения в отравлении Навального "Новичком"

В Кремле не видят никаких поводов для обвинения российского государства в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы "Новичок".

Как сообщает "Интерфакс", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно.

"Не думаю вообще, что кому-то это могло быть выгодно, если просто трезво смотреть на происходящее. Я бы аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки нет никакого повода для обвинений российского государства. Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи", – отметил он.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин не планирует никаких специальных заявлений в связи с отчетом правительства Германии о том, что Навального отравили "Новичком". Также он не планирует беседовать с канцлером Ангелой Меркель.

Пресс-секретарь заметил, что два лидера достаточно часто общаются по телефону. "Поэтому, наверно, если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты смогут состояться", – добавил он.

Также в Кремле не понимают, что может быть причиной обсуждения темы санкций против РФ.

"Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партеры в Германии, других европейских странах, спешили с какими-то оценками, мы предпочли бы находиться в диалоге", – продолжил Песков.

Он подчеркнул, что до отправки Навального в Германию многочисленные анализы не выявили отравляющих веществ.

"Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия, этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", – сказал пресс-секретарь.

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