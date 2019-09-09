Наручники прикрывали тряпкой, а Кремль спешил изо всех сил: интервью с адвокатом Сущенко

Украинского политзаключенного Романа Сущенко готовили к обмену в особой спешке. Для его этапирования даже воспользовались обычным рейсовым самолетом. Его освобождение – не только заслуга лично президента Зеленского. Это итог всех действий, которые были сделаны за 3 года пребывания украинца в плену, в том числе действий защиты.

Скандальный блогер Анатолий Шарий сыграл существенную роль в осуждении, как минимум, двух узников Кремля, и теперь им должна заинтересоваться Служба безопасности Украины, - заявил в интервью OBOZREVATEL адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

Он также поделился мнением о том, почему накануне обмена "потерялся" россиянин, о том, действительно ли сотрудники ГРУ, которых в свое время обменяли на Надежду Савченко, могут быть мертвы, и может ли подобная участь ждать террориста "ДНР" Цемаха, также оказавшегося в России благодаря последнему обмену.

– Могли бы вы поделиться интересными фактами, связанными с освобождением Романа Сущенко, которые прошли мимо СМИ?

– Например, ему на 20 лет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Его помиловали и запретили въезжать.

Интересно, что из колонии в Кировской области, где он отбывал наказание, его доставляли в Москву рейсовым самолетом. Обычным. Он ехал в наручниках, на которых была тряпка, закрывающая их от других пассажиров, чтобы те не видели, что на нем наручники. Конечно же, он был в сопровождении сотрудников, и тем не менее.

Хотя практика этапирования самолетом и существует, это свидетельствует об огромной скорости, с которой всё это делалось. Если бы он ехал на поезде, это было бы намного дольше.

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Несмотря на несколько месяцев, на протяжении которых велись переговоры между Зеленским и Путиным, в которых, конечно же, так или иначе, принимали участие лидеры западных стран, прежде всего, Макрон, все же я хочу сказать, что результат освобождения Романа, несмотря на решающую роль Зеленского – это все-таки все эти три года.

Владимир Путин на праздновании Дня Москвы Официальный сайт президента РФ

В частности, сыграл роль и тот факт, что он не признавал вины, и тот факт, что его дело было публичным.

Ведь те, о ком много говорили, и попали в список на обмен. Это лишний раз доказывает, что публичность, внимание к политзаключенному все-таки дают ему шанс на освобождение куда больший, чем в случае с человеком, о котором забывают.

И еще. Что бы ни говорили, роль адвоката очень важна. Если адвокат независим, если он не является ФСБшной "шестеркой", шансы на освобождение повышаются. Почему? Потому что он не пытается под давлением кураторов "промять" своего подзащитного на признание вины, на то, чтобы ничего не выносилось наружу. Он действует в интересах своего подзащитного. Это тоже показатель того, насколько эффективным может быть защитник в политическом деле.

По-моему, в Украине это понимают не до конца. Люди ведутся на все блестящее, а жизнь – она другая, она по-другому устроена.

И последнее, что следует сказать – о роли Шария как политического провокатора в интересах Кремля. Об этом будет еще много сказано – и Романом (Сущенко. - Ред.), и мной, и, наверное, кем-то еще. Пусть он не думает, что его проституизированность, его агентурность, его работа на Кремль останется тайной. Мы все расскажем о том, что он делал, сопровождая эти политические дела.

– Вы имеете в виду, что Шарий сыграл свою роль в осуждении украинцев?

– Несомненно. В деле Сущенко его роль была очень существенной. По ходу дела Шарий выпускал ролики, в которых де-факто обвинял Романа, занимался дискредитацией – как самого Романа, так и меня как его адвоката. Это была методическая работа по заказу Кремля, и отчасти она дала свой результат.

Что касается других дел, то в деле (Александра. - Ред.) Костенко, например, роль Шария была решающей. В материалах обвинения политзаключенного Костенко в качестве доказательства было использовано видео Шария, на котором Костенко якобы наносит увечья беркутовцу на Майдане. А его вообще никто не трогал. Это была фейковая постановочная запись Шария.

Мне интересно, СБУ во главе с Бакановым собирается проверять эти факты и заниматься Шарием? Теперь, когда этим людям уже ничего не грозит, об этом уже надо начинать говорить, надо исследовать. Это существенно.

– Журналист Денис Казанский обратил внимание на тот факт, что во время обмена пленными "потерялся" один из заключенных граждан России – Сергей Долженков. Как вы могли бы это прокомментировать?

– Мне трудно судить об этом достоверно. Как вы знаете, я первым назвал список на обмен из числа украинских политзаключенных.

Что касается Долженкова, я ничего об этом не знаю, но я подозреваю, что он просто сбежал. Его ведь отпустили из-под стражи, и я подозреваю, что он просто где-то пересек границу и уехал домой. Я не утверждаю этого на сто процентов, я могу ошибаться.

– Журналист Андрей Цаплиенко заявил о том, что якобы российские спецназовцы Ерофеев и Александров, которых в свое время обменяли на Надежду Савченко, уже мертвы. Якобы первого зарезали дома, а второй оказался среди "боевых потерь" в Сирии. Как вы относитесь к такой версии? Если вы допускаете такое, то какой, на ваш взгляд, может быть судьба россиян, которые были освобождены в рамках обмена пленными? Могут ли кого-то из них "ликвидировать"?

– Это очень интересный вопрос.

Информация по Ерофееву и Александрову периодически всплывала. Ведь они сотрудники ГРУ. Можно предположить, что, допустим, их никто не убивал, что их направили куда-то, где они могли погибнуть. Вполне возможно, что это могло произойти не специально, а в результате участия в боевых действиях.

Сейчас в России данные о погибших являются секретной информацией, и поэтому узнать и проверить это официально невозможно.

Я вполне допускаю, что один из них мог погибнуть в Сирии. Считаю, что это относительно естественная причина гибели. Потому что военные действия там достаточно кровожадные, и процент погибших в Сирии весьма велик.

Могут ли ликвидировать кого-то из освобожденных?

Мы же видели, как ликвидировали Гиви, как ликвидировали Моторолу, как ликвидировали Захарченко. В принципе, это не проблема. Если надо кого-то ликвидировать, никто об этом не узнает, и никто об этом не напишет. Это не станет скандалом в самой России.

Например, в отношении Цемаха такое может произойти. Он человек пожилой, на седьмом десятке. Может он просто нечаянно умереть от сердечного приступа? Такое возможно.

Гипотетически ликвидация возможна. А в Украине с этим сложно, потому что, если кто-то умирает, если с кем-то что-то случается, это приковывает общественное внимание, вызывает резонанс, об этом пишут, журналисты интересуются. А в России нет такой проблемы.

Это видно хотя бы по уровню внимания, который был в случае освобождения украинских заложников и российских. Российские приехали – и куда они делись? Кто знает, где они?

Марк Фейгин в Киеве Facebook Марк Фейгин

У освобожденных украинцев все берут интервью. А в России кто-нибудь видел, кроме короткого монолога Вышинского с Киселевым, интервью с Цемахом? Чтобы он сел в кресло, вальяжно развалился и, попивая какой-то коктейль, рассказывал, что с ним происходило в Украине? Почему этого нет? Или это никому не интересно?

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Это очень интересно, и даже в России нашлось бы немало тех, кому это было бы интересно. Но этого не будет.

Поэтому вопрос о том, может ли в России пропасть человек, и его больше никто не увидит – это риторический вопрос. Может.

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