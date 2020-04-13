Кремль обрушил нефть и кричит об очередной победе над всеми

Леонид Гозман Новости России 09:43, 13.04.2020

ХРОНИКИ БЕЗУМИЯ - САЛЮТ В ПУСТОТЕ

Машины скорой помощи стоят в семичасовой очереди, чтобы сдать пациента в больницу. В стране не хватает ИВЛ, но их продают в Узбекистан. По собственной дури обрушили нефть, пошли на попятный и кричат об очередной победе над всеми.

Масок в продаже нет, телевизор советует делать их самостоятельно. Билборды с портретом Пушкина призывают защитить русский язык – проголосовать за поправки в Конституцию.

С утра 13 апреля в Москве вводятся пропуска для передвижения по городу, за выход из дома штраф. 13 апреля вечером в пустом городе состоится салют в связи с 75-летием освобождения Вены!

И помните, выражать неуважение к власти в неприличной форме запрещено законом!

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