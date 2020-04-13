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13 апреля • обновлено в 11:08
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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Все статьи автора

Кремль обрушил нефть и кричит об очередной победе над всеми

10.6т

ХРОНИКИ БЕЗУМИЯ - САЛЮТ В ПУСТОТЕ

Машины скорой помощи стоят в семичасовой очереди, чтобы сдать пациента в больницу. В стране не хватает ИВЛ, но их продают в Узбекистан. По собственной дури обрушили нефть, пошли на попятный и кричат об очередной победе над всеми.

Масок в продаже нет, телевизор советует делать их самостоятельно. Билборды с портретом Пушкина призывают защитить русский язык – проголосовать за поправки в Конституцию.

С утра 13 апреля в Москве вводятся пропуска для передвижения по городу, за выход из дома штраф. 13 апреля вечером в пустом городе состоится салют в связи с 75-летием освобождения Вены!

И помните, выражать неуважение к власти в неприличной форме запрещено законом!

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Автор
Леонид Гозман Леонид Гозман
Темы
Мировые цены на нефть Коронавирус
Место
Россия
Теги
Новости России нефть
Источник
Источник: Facebook Леонида Гозмана
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Половецький Печеніг
Половецький Печеніг
Жаль маленьких птичек, белых лебедей, придётся им в жутких условиях пандемии не на озере гулять, а на москве-реке у стен крымля.
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Captain Old
Captain Old
Никитенко Сергей Вам сцишь на голову ,а вы божья роса.Ох и народец !
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Салют дело нужное и не только в честь освобождения Вены. Ни в коем случае нельзя забывать славные победы дидов над питекантропами, неандертальцами, кроманьонцами, печенегами, половцами, монголами... Да мало ли славных побед которыми на зависть остальным может по праву гордится великий росиянский народ.
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