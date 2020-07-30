Кремль назвал всех задержанных в Беларуси гражданами РФ: все детали
Администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси боевиков группы Вагнера.
Как сообщает РБК, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что задержанные – российские граждане.
По его словам, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, у Кремля пока нет.
"Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются", – добавил Песков.
Он назвал инсинуациями информацию о том, что "какие-то организации из России посылают дескать кого-то, чтобы дестабилизировать".
Песков напомнил о встрече представителей МИД Беларуси с послом России Дмитрием Мезенцевым. "Рассчитываем что по результатам общения получим исчерпывающую информацию", – отметил он.
Журналисты также задали Пескову вопрос о том, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях на Донбассе.
"А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия как ЧВК нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия как ЧВК в российском законодательстве нет", – ответил пресс-секретарь.
При этом он пообещал, что Кремль учтет заявление российского террориста Захара Прилепина, по словам которого, среди задержанных есть "два или три бойца", которые "служили" вместе с ним на Донбассе.
Также Песков подчеркнул, что разговор президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко в связи с задержанием вагнеровцев не планируется.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков групы Вагнера имеют украинское гражданство.