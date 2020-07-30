Кремль назвал всех задержанных в Беларуси гражданами РФ: все детали

Администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси боевиков группы Вагнера.

Как сообщает РБК, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что задержанные – российские граждане.

По его словам, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, у Кремля пока нет.

"Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются", – добавил Песков.

Он назвал инсинуациями информацию о том, что "какие-то организации из России посылают дескать кого-то, чтобы дестабилизировать".

Песков напомнил о встрече представителей МИД Беларуси с послом России Дмитрием Мезенцевым. "Рассчитываем что по результатам общения получим исчерпывающую информацию", – отметил он.

Журналисты также задали Пескову вопрос о том, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях на Донбассе.

"А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия как ЧВК нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия как ЧВК в российском законодательстве нет", – ответил пресс-секретарь.

При этом он пообещал, что Кремль учтет заявление российского террориста Захара Прилепина, по словам которого, среди задержанных есть "два или три бойца", которые "служили" вместе с ним на Донбассе.

Также Песков подчеркнул, что разговор президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко в связи с задержанием вагнеровцев не планируется.

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