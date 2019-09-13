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13 сентября • обновлено в 21:32
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Кремль нахватает еще пленных? Украинцев в РФ и Крыму предупредили о риске

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Властям России ничего не мешает взять в заложники других украинцев вместо тех, которые были отпущены домой в рамках обмена пленными 7 сентября.

С таким предостережением выступил в эфире ObozTV адвокат Николай Полозов, защищающий в суде освобожденных из плена украинских моряков.

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По мнению Полозова, "под удар" могут попасть как крымские татары, проживающие на оккупированном полуострове, так и украинцы, которые приезжают в Россию к родственникам или на заработки.

"Крым до сих пор находится под оккупацией. И российским властям ничего не мешает прямо сегодня прийти в места, где проживают крымские татары, и "донабрать" столько же людей, сколько они отпустили. Второй момент – в России несколько сотен тысяч украинцев, которые приезжают к родственникам, на заработки и так далее. Что мешает нахватать еще?" – обратил он внимание.

"Поэтому Кремль чувствует себя в этом смысле достаточно вольготно. Сейчас они кого-то отдают, но при этом понимают, что у них этот ресурс практически неисчерпаемый", – объяснил юрист.

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При этом Полозов положительно оценил инициативу российского омбудсмена Татьяны Москальковой заключить соглашение между РФ и Украиной, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

"Это касается тех, кто уже находится в заложниках в России, в отношении кого есть уголовные дела или вынесены приговоры. Безусловно, это позитивная история", – отметил он.

В связи с этим адвокат напомнил, что даже после возвращения домой украинские моряки в России остаются в статусе обвиняемых.

"Конечно же, как в случае с моряками – их отпустили, а дело продолжается – дело нужно закрывать", – подчеркнул Полозов.

СИЗО "Матросская тишина" в Москве

СИЗО "Матросская тишина" в Москве

mk.ru

OBOZREVATEL напоминает, что 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной.

Из российского плена в Украину вернулись 35 человек. Среди них – 24 украинских моряка, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, а также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.

Сейчас в тюремном заключении в России продолжают находиться несколько сотен человек, в том числе задержанные в оккупированном Крыму крымские татары. В Офисе президента Украины анонсировали новый этап обмена пленными и назвали возможные сроки.

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Темы
Обмен пленными Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Нарушение прав человека в России
Персона
Николай Полозов
Место
Россия
Теги
Новости России крымские татары пленные моряки
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Нахрена России кого то ловить? Россия будет отдавать этих 24 украинца, которых Украина нам отдала. Мы так и будем их менять туда-сюда. У них даже должность будет такая "сотрудник обменного фонда". Ну вы и идиоты!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "украинцы, которые приезжают в Россию к родственникам или на заработки". Х0хлы, вам не стыдно работать на "загнивающую экономику агрессора"?)
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