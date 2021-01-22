Кремль хочет отправить Навального за решетку на несколько лет – Bloomberg

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого удерживают в московском СИЗО "Матросская тишина", намерены засудить к нескольким годам тюрьмы.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на двух источников, близких к правительству России. Те утверждают, что уже на судебном заседании 2 февраля условный срок по делу "Ив Роше" Навальному могут заменить на реальные 3,5 года.

Еще пару лет за решеткой ему якобы грозит по "другому делу", но о чем конкретно идет речь, собеседники не уточняют.

Как пишет Bloomberg, во власти РФ были уверены, что оппозиционер не вернется на родину, но его прилет "заставил Кремль занять оборонительную позицию".

По информации агентства, там якобы опасаются увеличения напряженности в стране перед выборами в нелегитимную Госдуму, которые должны пройти осенью 2021-го.

"Кремль придерживается жесткой позиции в отношении Навального, считая, что он работает на западные правительства. Кроме того, власти стали еще больше опасаться протестов из-за митингов, продолжающихся в Беларуси", – цитирует Bloomberg свои источники.

При этом подчеркивается, мол, власти России возлагают надежды на то, что протестное движение в стране, которое ориентированное на лидерство Навального, "потеряет направление, когда тот окажется в тюрьме".

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