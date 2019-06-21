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"Мрачная безнадежность": Гозман озвучил настроения Кремля по Украине

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Политика Кремля в отношении Украины – "совершенно тупиковая и безнадежная".

"Они хотят того, что невозможно, того, что нереально. Я думаю, что они сами это понимают". Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

"Если говорить об Украине, то кроме каких-то чисто технических вещей – НАТО, не НАТО, базы и еще что-то, - есть глобальная штука: они хотят, чтобы вы снова стали в подчиненную позицию. Они хотят, чтобы вы снова стали частью империи. Они не могут примириться с тем, что вы не такие. Причем, не важно, в какую сторону вы идете – в сторону демократии, или в сторону национализма, или в еще какую-то сторону. Вы как любая демократическая страна – страна непредсказуемая, вы можете куда угодно пойти. Их не устраивает не то, что вы идете в Европу. Их не устраивают более серьезные вещи – что вы вообще куда-то идете сами, что вы их не спрашиваете", - пояснил политик.

Владимир Путин во время "Прямой линии" 20 июня

Владимир Путин во время "Прямой линии" 20 июня

Официальный сайт президента России

По его словам, для российского руководства "это очень болезненно и тяжело".

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"Они мечтают, чтобы вы вернулись в империю. Я думаю, они сами понимают, что это невозможно, и поэтому их политика по отношению к вам – совершенно тупиковая и безнадежная. Она у них самих не вызывает ничего, кроме ощущения какой-то мрачной безнадежности", - резюмировал он.

Напомним, ранее в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил: "Не понимаю, о чем может быть разговор. Путин четко определил свои цели: аннексия Крыма — акт состоявшийся и обсуждению не подлежит. А оставшаяся часть Украины должна стать вассальной частью империи. Если он сочтет, что нужно штурмовать Мариуполь, чтобы поднять свой рейтинг — он это сделает".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Леонид ГозманВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Они мечтают, чтобы вы вернулись в империю." один вопрос: нафуя им это надо? понадусерики, ну хотя-бы один аргумент, зачем мы нужны России?
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Ефремова Марина
Ефремова Марина
Мoя блaгoдарнocть тем, кто пoказал мне прекрaсный caйт MEMEVICIO.COM/12s5zqr Пpocтo пpойдя опрoc полyчилa пoчти пoлугoдовую заpплaтy)) Пoльзyйтecь, покa eще есть возмoжность=)
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