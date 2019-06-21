"Мрачная безнадежность": Гозман озвучил настроения Кремля по Украине

Политика Кремля в отношении Украины – "совершенно тупиковая и безнадежная".

"Они хотят того, что невозможно, того, что нереально. Я думаю, что они сами это понимают". Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

"Если говорить об Украине, то кроме каких-то чисто технических вещей – НАТО, не НАТО, базы и еще что-то, - есть глобальная штука: они хотят, чтобы вы снова стали в подчиненную позицию. Они хотят, чтобы вы снова стали частью империи. Они не могут примириться с тем, что вы не такие. Причем, не важно, в какую сторону вы идете – в сторону демократии, или в сторону национализма, или в еще какую-то сторону. Вы как любая демократическая страна – страна непредсказуемая, вы можете куда угодно пойти. Их не устраивает не то, что вы идете в Европу. Их не устраивают более серьезные вещи – что вы вообще куда-то идете сами, что вы их не спрашиваете", - пояснил политик.

Владимир Путин во время "Прямой линии" 20 июня Официальный сайт президента России

По его словам, для российского руководства "это очень болезненно и тяжело".

"Они мечтают, чтобы вы вернулись в империю. Я думаю, они сами понимают, что это невозможно, и поэтому их политика по отношению к вам – совершенно тупиковая и безнадежная. Она у них самих не вызывает ничего, кроме ощущения какой-то мрачной безнадежности", - резюмировал он.

Напомним, ранее в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил: "Не понимаю, о чем может быть разговор. Путин четко определил свои цели: аннексия Крыма — акт состоявшийся и обсуждению не подлежит. А оставшаяся часть Украины должна стать вассальной частью империи. Если он сочтет, что нужно штурмовать Мариуполь, чтобы поднять свой рейтинг — он это сделает".

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