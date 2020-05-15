Кремль готов пойти на уступки по Донбассу. Но есть важное условие

Станислав Белковский Новости России 05:24, 15.05.2020 Обновлено: 10:33, 15.05.2020

Замглавы администрации президента России и куратор по Донбассу Дмитрий Козак 13 мая побывал в Берлине на переговорах с советниками аппарата канцлера Ангелы Меркель. – Ред.

Предмет переговоров – снятие или смягчение санкций Евросоюза в отношении России. В Кремле педалируют эту тему в контексте пандемии коронавируса под аргументом, что все страны должны пойти навстречу друг другу и отменить какие-либо ограничения. Но России важно убедиться, что ее возможные уступки в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей повлекут за собой смягчение европейских санкций, веденных как за войну на Донбассе, так и после гибели малайзийского рейса МН17 в 2014 году. Факт визита Козака в Берлин свидетельствует о том, что это обсуждение становится более интенсивным.

Формально Россия придерживается Минских соглашений, считая, что выполнить их Украина все равно не сможет. Во всяком случае, в части ключевых вопросов по введению особого конституционного статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой области и проведения выборов на этих территориях по украинским законам. Тянуть нынешнюю ситуацию можно до бесконечности. Но с учетом того, что Россия заинтересована в скорейшем снятии или смягчении европейских санкций, она готова несколько изменить свою позицию и в отношении этих пунктов. То есть ускоренно способствовать реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины, смягчив требования, относящиеся непосредственно к этим районам.

Кремль
narodna-pravda.ua

Это не является официальной позицией России и обсуждается на неофициальном уровне, в том числе в рамках поездок таких представителей Кремля, как Дмитрий Козак. Так или иначе придется говорить о некой новой редакции Минских соглашений-3, концептуальный формат которых пока не определен. Нужен новый раунд переговоров и новая редакция Минских соглашений. По нынешним договоренностям этот конфликт никогда не будет урегулирован, он превращается в замороженный на десятилетия вперед. Россия может идти на уступки именно в создании новой редакции соглашения, в том числе и в части передачи границы. Но все равно Кремль будет добиваться того, чтобы санкции снимались в приоритетном порядке. Поводом может стать пандемия.

Готовности Запада сделать это мы не видим. Внутриполитические позиции основных западных лидеров, которые взаимодействуют с Россией, укрепились. В первую очередь это касается Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Они, с точки зрения своих избирателей, проявили себя как эффективные борцы с пандемией. Сейчас ввязываться в сомнительную сделку с Россией им не с руки.

Вместе с тем такого повода, как пандемия, у Кремля больше может не быть, даже если пойдет вторая волна. В политическом смысле вопрос пандемии стоит именно сейчас. Поэтому Россия пытается использовать все текущие моменты, чтобы добиться своего. Во что это выльется, пока неясно, но особого оптимизма тут нет.

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