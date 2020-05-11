У России третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. План "догнать и перегнать Америку" в действии. Но важна не эта гонка за лидером, а вопрос: почему ситуация ухудшается с каждым днем?

Потому что кнут вместо пряника.

Как государство борется с болезнью? Штрафами, потому что создавать правильные стимулы – это не про нашу власть. Если человека штрафовать, то он не заболеет – именно так рассуждает она.

За отсутствие пропуска. Ведь всем известно, что пропуск – это как антитела, только лучше.

За отсутствие перчаток и маски. О бесплатной раздаче не слышали, а это значит, что люди будут носить одну и ту же маску неделями, да и то только при виде полиции. (Какая там себестоимость одноразовых маски и перчаток, аз которые просят 50 рублей? Кому в карман пойдет доход?)

За то, что пропустил требование сфотографироваться от следящего приложения. Естественно, что теперь ни один человек с легким кашлем к врачам не обратится. Легче терпеть до последнего, чем обречь себя на разоряющий домашний арест.

В итоге государство не помощник, а угроза, куда опаснее любого вируса. Уже понятно, что денег не дадут никому и никогда, хотя только они могли бы обеспечить реальную "самоизоляцию": если есть деньги – незачем выходить на работу, можно уехать на дачу или запереться в квартире и читать книжки. То есть "сидеть дома", к чему и призывают из каждого утюга.

А если денег нет, то люди все равно будут ходить на работу. Просто раньше эта работа была официальной, а теперь вся ушла в теневой сектор. Надо, например, постричься? – На любом Юду множество предложений. Купить что угодно – легко. Да, все делается из-под полы, да, приходится изворачиваться, но нам не оставили вариантов.

И весь псевдокарантин превращается в фикцию. Да государство особо и не скрывает этого: возобновляет стройки и уже перекладывает асфальт (да, опять).

Я бы сказал, что скупой платит дважды, и Путин, не заплатив сначала, вынужден будет заплатить куда больше потом, потому что вирус возьмет свое. Но нет, так не будет. Денег никто из нас не увидит. А вот новые штрафы и налоги – сколько угодно.

Тех, кто заболеет и умрет, спишут в расход (статистику всегда можно подрихтовать). А те, кто выживут, станут новой нефтью, которой будут оплачены новые геополитические авантюры и прочие имперские игрушки.

Только это власти и важно. Не наше здоровье, не наши жизни, не наши доходы. Важно запустить новую ракету и отвезти яд в Прагу, чтобы отравить тамошнего мэра. Вот на это денег не жалко. А люди - побочный продукт, досадный осадок на хрупком дне.

Бессмысленно, видимо, призывать поддержать граждан и бизнес, как это делают на "загнивающем Западе": не поддержат и денег не дадут. Пока эти у власти – ничего не изменится, все останется по-прежнему, и особенно – рост числа заболевших.

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